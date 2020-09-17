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Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? 18 Eylül puan durumu

TV8'in sevilen moda yarışması Doya Doya Moda hafta içi her gün ekranlara gelmeye devam ediyor. Büyük beden kadınların yarıştığı programda bu hafta da yarışmacılar elenmemek için ellerinden geleni yaptı. Haftanın son gününde yarışmacılar "Latin Amerika Pembe Dizi Karakteri" konseptinde başarılı olabilmek için mücadele edecek. Peki Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu?

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? 18 Eylül puan durumu

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda TV 8 ekranlarına gelmeye devam ediyor. Büyük beden kadınların kıyasıya yarıştığı sevilen moda yarışması haftanın son gününde yarışmacılar "" konseptiyle en iyi kombini yapmaya çalışıp haftanın birincisi olmaya çalışacaklar. Peki Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? 18 Eylül puan durumu nedir?

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? 18 Eylül puan durumu

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi puanla oldu. 

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

 

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?

  • Gülşah Saraçoğlu
  • Kemal Doğulu
  • Seray Sever
  • Uğurkan Erez

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

İmani: 

Rümeysa: 

Nur: 

Birben: 

Sabiha: 

Özde: 

Rabia

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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