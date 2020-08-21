Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda TV 8 ekranlarına gelmeye devam ediyor. Büyük beden kadınların kıyasıya yarıştığı sevilen moda yarışması haftanın son gününde yarışmacılar "" konseptiyle en iyi kombini yapmaya çalışıp haftanın birincisi olmaya çalışacaklar. Peki Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? 21 Ağustos puan durumu nedir?

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi puanla oldu.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez

DOYA DOYA MODA FRAGMAN