Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda TV8 ekranlarına gelmeye devam ediyor. Büyük beden kadınların kıyasıya yarıştığı sevilen moda yarışması haftanın son gününde yarışmacılar "Kendi Kınanıza Gidiyorsunuz" konseptiyle en iyi kombini yapmaya çalışıp haftanın birincisi olmaya çalışacaklar. Peki Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? 4 Eylül puan durumu nedir?

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi puanla oldu.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da bu hafta elemeye çıkan isimler ve oldu. En düşük puanı alan ve elenen isim ise oldu.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

İmani:

Rümeysa:

Nur:

Birben:

Sabiha:

Özde:

Rabia