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  3. Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? 7 Ağustos puan durumu

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? 7 Ağustos puan durumu

TV8'in sevilen moda yarışması Doya Doya Moda hafta içi her gün ekranlara gelmeye devam ediyor. Büyük beden kadınların yarıştığı programda bu hafta da yarışmacılar elenmemek için ellerinden geleni yaptı. Haftanın son gününde yarışmacılar "Piknik Şıklığı" konseptinde başarılı olabilmek için mücadele edecek. Peki Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu?

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? 7 Ağustos puan durumu

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda TV 8 ekranlarına gelmeye devam ediyor. Büyük beden kadınların kıyasıya yarıştığı sevilen moda yarışması haftanın son gününde yarışmacılar "Piknik Şıklığı" konseptiyle en iyi kombini yapmaya çalışıp haftanın birincisi olmaya çalışacaklar. Peki Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? 7 Ağustos puan durumu nedir?

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda'da birinci olan kişi henüz belli değil.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da elenen kişi belli olduktan sonra haberimizde olacaktır.

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DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?

  • Gülşah Saraçoğlu
  • Kemal Doğulu
  • Seray Sever
  • Uğurkan Erez

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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