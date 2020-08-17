Doya Doya Moda'da Rabia havuza düştü! Sinirler gerildi
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Doya Doya Moda'da rakibi Rümeysa'nın itmesi ile havuza düşen Rabia isimli yarışmacının o anları görenleri şoke etti. Elbiseyle havuza düşen Rabia hayretler içerisinde kalırken diğer yarışmacılar yardım ederek arkadaşlarını havuzdan çıkarmaya çalıştı.
Doya Doya Moda yarışmasının hafta finalinde, çekimlerin yapıldığı lüks villada Rümeysa'nın Rabia'yı itip havuza düşürmesi gündeme bomba gibi düştü. Havuza düştükten sonra çılgına dönen Rabia, Rümeysa'nın bilerek yaptığını söyleyerek bu duruma tepki gösterdi. Rümeysa ise bunun kaza olduğunu belirterek aralarında çıkan tartışmayı kızıştırdı.
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