Doya Doya Moda'da Rabia havuza düştü! Sinirler gerildi

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Doya Doya Moda'da rakibi Rümeysa'nın itmesi ile havuza düşen Rabia isimli yarışmacının o anları görenleri şoke etti. Elbiseyle havuza düşen Rabia hayretler içerisinde kalırken diğer yarışmacılar yardım ederek arkadaşlarını havuzdan çıkarmaya çalıştı.