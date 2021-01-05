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  3. Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi belli oldu!

Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi belli oldu!

Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi belli oldu. Exxen'de yapacağı yeni projesi için Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu'nun yerine gelecek isim sonunda belli oldu.

Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi belli oldu!

Uzun süredir Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Kemal Doğulu geçtiğimiz günlerde yarışmadan göz yaşları içinde ayrılmıştı.

Kemal Doğulu'nun yerine gelecek isim ise merak konusuydu. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya misafir jüri üyesi olarak katılan ünlü moda ikonu Ivana Sert, dün itibariyle Doya Doya Moda'nın yeni jürisi olarak çekimlere başladı.

Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi belli oldu!

Müjdeli haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran İvana Sert gelen tebrik mesajlarını da paylaşmayı ihmal etmedi. 

Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi belli oldu!

Yarışmanın jüri üyelerinden Uğurkan Erez ise yakın arkadaşını yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Erez güzel haberi: "Ve yeni jürimiz Ivanam hoş gelmiş Hayırlısı olsun hepimize arkadaşlarım" notuyla duyurdu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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