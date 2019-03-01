DP adayının gençlere ilginç seçim vaadi

Demokrat Parti (DP) Köseli Belediye Başkan adayı Mehmet Sağlam, geçlere seçim vaadi ile sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi Köseli beldesinde DP'den belediye başkan adayı olan Mehmet Sağlam, geçlere sıra dışı seçim vaadinde, "Gençler Mamo dayınız size çare olmaya geliyor. Kız kaçırın, sevin. Şimdi size iş yok diye kız vermezler. Ben sizi yarın belediyeye aldığımda hepiniz birer öğretmen alırsınız Allah'ın izniyle, hiç kafanızı yormayın. Çare Mamo dayı, çare Mamo dayı" dedi. Sağlam'ın yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA