DP Genel Başkanı Uysal: “Sağlık Bakanlığımız krizi doğru yönetti”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Uysal, korona virüs ile ilgili olarak, "Sağlık Bakanlığımız salgının başladığı günden itibaren krizi doğru ve olumlu bir şekilde yönetti" dedi.

DP Genel Başkanı, Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği temaslarda ülke gündemini değerlendirdi. Uysal, Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan, ülkemizde de bir tehdit unsuru haline gelen korona virüsü hakkında açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığının korona virüs salgını başladığı günden itibaren aldığı tedbirlerin başarılı olduğunu ifade eden Genel Başkan Uysal, "Sağlık Bakanlığımız salgının başladığı günden itibaren krizi doğru ve olumlu bir şekilde yönetti. Dünya da böyle bir vaka ile ilk defa karşılaşıyor" dedi.

"Tüm dünyayı küresel ölçüde ilgilendiren bir salgın"

Ayrıca DP Genel Başkanı Uysal alınan tedbirlere karşı tüm vatandaşları sağduyulu olmaya davet etti. Genel Başkan Uysal, "Tüm dünyayı küresel ölçüde ilgilendiren bir salgın hastalık korona virüsü. Çin'den başlayan bu salgın Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkeyi etkisi altına aldı. Hem ülkemiz hem de insanlık adına en az maliyetle bu salgından kurutuluruz diye ümit ediyorum" dedi.

"Salgın kürsel bir ekonomik kriz tehdidi içeriyor"

Salgının sağlık sorunu olmasının yanında ekonomik bir kriz olduğunun da altını çizen Genel Başkan Uysal, "Bu salgın kürsel bir ekonomik kriz tehdidi içeriyor. Dünya bankası, IMF gibi büyük kuruluşlar ekonomi alanında önemli adımlar atıyorlar. Hükümet yetkilileri ekonomi alınanda bir tedbirler hazırladı en yakın zamanda da vatandaşlarımızla paylaşacaklar. Vatandaşlarımız kamu kurumlarının beyanlarına harfiyen uymaları gerekiyor. Şimdiye kadar insanlığın bu güne kadar karşılaşmadığı bir salgın. Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı ve İç işleri Bakanlığı tedbirler alıyor. Şu anda 47 vaka var olduğunu biliyor temennimiz geniş kitlelere yayılmadan salgının ortadan kalması" dedi.

"Sosyal medyada zihinleri bulandıran açıklamaları dikkate almayınız"

Vatandaşların sokağa çıkma yasağı taleplerini de değerlendiren Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Kamu kurumları ve yetkililerin bu konuda hızlı bir değerlendirme yapacağını düşünüyorum. Özellikle sosyal medyada zihinleri bulandırabilecek gerçeği yansıtmayan açıklamalar dolaşıyor. Sorumluluk duygusu içerisinde yetkili Bakanlıklardan yapılan açıklamaları dikkate almalıyız" dedi.

"Vatandaşlarımız alınan tedbirlere riayet etmeliler"

Sağlık Bakanlığının korona virüs salgını başladığı günden itibaren aldığı tedbirleri de değerlendiren Genel Başkan Uysal, vatandaşların bakanlığın aldığı tedbirlere riayet etmesi gerektiğini söyledi. Uysal, "Sağlık Bakanlığımız salgının başladığı günden itibaren krizi doğru ve olumlu bir şekilde yönetti. Dünya da böyle bir vaka ile ilk defa karşılaşıyor. Sağlık bakanlığımız İbadet alanları dahil bir çok toplu alan oluşturabilecek kısımlarda ciddi tedbirler aldı. Vatandaşlarımızda sağlık bakanlığımızın her alanda aldığı tedbirlere riayet etmelidir" dedi.

Kaynak: İHA