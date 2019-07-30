DP World Yarımca Limanı Demiryolu Bağlantısı açıldı

KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "Amacımız sadece liman ya da demir yolu yatırımlarını artırmak değil. Hedefimiz Türkiye'de faaliyet gösteren yatırımcılarımızın, ülkemizin her bir köşesine ve tüm dünyaya ulaşımını sağlamak." dedi.

Türkiye'nin demir yolu olan her köşesine hizmet vermenin yanı sıra Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu ile Hazar Denizi'ne, oradan da Çin'e bağlan DP World Yarımca Limanı Demiryolu Bağlantısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katıldığı törenle açıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde inşaatına ocak ayında başlanan demir yolu bağlantısının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut, Türkiye'nin son 17 yılda yakaladığı ivmenin tesadüf olmadığını, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesiyle Türkiye'nin stratejik konumu, dinamik nüfusu ve sahip olduğu nitelikli iş gücünün, ülkeyi cazip bir yatırım ve lojistik merkezi haline getirdiğini söyledi.

Ermut, "Amacımız sadece liman ya da demir yolu yatırımlarını artırmak değil. Hedefimiz Türkiye'de faaliyet gösteren yatırımcılarımızın ülkemizin her bir köşesine ve tüm dünyaya ulaşımını sağlamak. Yatırım Ofisi olarak, DP World gibi çok yönlü projelere her zaman öncelik verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Ermut, Kocaeli-İstanbul arasındaki demir yolu hattına bağlanan iltisak hattının 1 kilometre uzunluğunda olduğunu, blok tren işletimine uygun yapılan hat yüklü vagonları rıhtıma kadar ulaştırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"En gelişmiş teknolojileri kullanan DP World Yarımca Limanı, burada uzaktan kumandalı vinçleriyle doğrudan vagonlara yükleme ya da vagonlardan boşaltma yapabiliyor. Demir yolu bağlantısıyla DP World Yarımca Terminali başta Ankara, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya olmak üzere rayların uzandığı her yere gidecek. Sevkiyatı genellikle demir yoluyla yapılan maden filizi, mermer ve makineler limana, oradan da hat gemileriyle dünyanın her yerine ekonomik ve güvenli bir şekilde ulaşacak."

- "Limanımız Çin pazarının Avrupa'ya bağlanmasında kritik rol oynuyor"

DP World Yarımca Üst Yöneticisi Kris Adams da demir yolunun Kars-Tiflis-Bakü hattı ile İpek Yolu üzerinden Çin'e de bağlandığını, böylece limanın, Orta Koridor üzerinden Avrupa ülkelerine açılan bir kapı özelliği de kazanmış olduğunu söyledi.

Adams, DP World'ün, Kazakistan'daki Aktau ve Korgas limanlarına yönetim danışmanlığı verdiğini anımsatarak, "Çin pazarının Avrupa'ya bağlanmasında kritik rol oynayan limanımızın, Türkiye'nin stratejik konumlamasına da katkıda bulunacağına eminim." dedi.

Adams, Türkiye'nin; 80 milyonluk nüfusu, güçlü yerel altyapı yatırımı ortamı, yüksek büyüme oranları, gelecek 5 yılda dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefi gibi birçok özelliğiyle hızla gelişen bir ülke olarak küresel ağ içeresinde önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, "Bu yüzden 550 milyon doların üzerinde maliyetle kurulan DP World Yarımca'ya önümüzdeki 6 ayda yapacağımız 50 milyon dolarlık yatırımla toplam 600 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Türkiye'nin ithalatını ve ihracatını taşımaya talibiz. Uzun vadede ekonominin büyümesine yardımcı olmak için buradayız. Bu kapsamda da liman operasyonlarımız ve insan kaynağımıza yatırım yapıyor, müşteri ve tedarikçilerimize global tecrübe ve bilgimizden de destek alarak, zaman ve maliyet konularında etkin çözümler sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından DP World Yarımca Üst Yöneticisi Kris Adams, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'a el yapımı maket yelkenli hediye etti.

Daha sonra Bakan Turhan ve protokol üyeleri, açılışını yaptıkları Yarımca Limanı Demiryolu Bağlantı hattında ilk seferini gerçekleştiren yük trenini karşıladı. Protokol üyeleri, trenin önünde fotoğraf çekildi.

Açılış törenine, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Erol Arıkan, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile DP World yöneticileri de katıldı.

Kaynak: AA