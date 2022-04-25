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  3. DP'li Cemal Enginyurt, HDP'li Paylan ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ya esti, gürledi:" İki milletvekili Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete katil hükmü veremez"

DP'li Cemal Enginyurt, HDP'li Paylan ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ya esti, gürledi:" İki milletvekili Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete katil hükmü veremez"

DP Genel Başkan Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya 1915 olaylarını Soykırım olarak görmelerine tepki göstererek," İki milletvekili kendi mahallenizin vekillerini koruyacağız diye bu milletin yüzüne baka baka bu cumhuriyeti sevenlere Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete katil hükmü veremez" dedi.

Fatih Ertürk'ün sunduğu Tele1 TV'de ekrana gelen “Türkiye Nereye” programına Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, iktisatçı Nesrin Nas, hukukçu Haluk Pekşen ve gazeteci Sedat Bozkurt katıldı.

İKİ VEKİL TARTIŞMA KONUSU OLDU

Programda HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın “Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması” hakkında hazırladığı kanun teklifi  ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bu konuda yaptığı paylaşım konuşuldu.

DP'li Cemal Enginyurt, HDP'li Paylan ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ya esti, gürledi: İki milletvekili Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete katil hükmü veremez

ENGİNYURT: HER ŞEYİ HAK EDİYORLAR

Bu konuda iktisatçı Nesrin Nas ile tartışma yaşayan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, iki vekil için sert sözler kullanarak şunları söyledi:

" Her şeyi hak ediyorlar. Yüce Türk milletine, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti'ne Atatürk'ün kurduğu devlete katil diyenler, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türk milletine katil diyenler her türlü muameleyi hak ederler. Kimse 'Türk milletine, devletine  Ermeni soykırımı yaptı' diyemez. İki milletvekili kendi mahallenizin vekillerini koruyacağız diye bu milletin yüzüne baka baka bu cumhuriyeti sevenlere Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete katil hükmü veremez" 

DP'li Cemal Enginyurt, HDP'li Paylan ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ya esti, gürledi: İki milletvekili Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete katil hükmü veremezDP'li Cemal Enginyurt, HDP'li Paylan ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ya esti, gürledi: İki milletvekili Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete katil hükmü veremez

Bölge Gündem Editör Ekibi
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