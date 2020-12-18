DP'li Cemal Enginyurt, MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür etti: Milletvekili olmamı sağladı

MHP'den ihraç edilen ve dün Demokrat Parti'ye geçen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Bütçe Kanunu görüşmelerinde yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre kürsüden konuşan Cemal Enginyurt, özetle şunları söyledi:

“Türk milliyetçisi ve bir bozkurt olarak üç hilali, MHP’yi canım pahasına savundum. Sayın Tayyip Erdoğan seçilsin ben seçilmesem de olur diyerek cumhur ittifakına da sahip çıktım. Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye de beni 1’inci sıraya layık görerek milletvekili olmamı sağladı, kendisine çok teşekkür ediyorum, hakkını helal etsin. ‘Yeter, söz milletindir’, diyerek 73 yıl önce siyasi olarak Türkiye’de parti olarak demokraside büyük katkısı olan DP’ye geçmeye karar verdim.”

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