DP'li Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses hakkında tepki çeken sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Cumartesi günü Şanlıurfa'da toplu açılış törenine katıldı. Kurdele kesiminde sahneye çıkan türkücü İbrahim Tatlıses, "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti. Az önce de şarkı sözlerimi söyledi çok mutlu oldum. Sizleri çok seviyorum. Cumhurbaşkanım için buradayım. O beni davet etti. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER SARF ETTİ

Bu sözler sonrası Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, İbrahim Tatlıses'i hedef aldı.

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Cemal Enginyurt, "Cumhurbaşkanım diyor, Oxford vardı da diyor ben mi okumadım diyor, Cumhurbaşkanı da he diyor. Oğlum Oxford yoktu da Urfa'da ortaokul vardı, adam olsan ortaokulu bitirirdin lan sen. Sen okuldan kaçmışsın lan ilkokuldan sonra, okumamışsın lan. Okumayı becerememişsin sen. Bir de diyor ki Cumhurbaşkanımız nereye giderse oraya gideceğiz diyor. Seni Cumhurbaşkanıyla gittiği yere göndermezsek namerdiz" ifadelerini kullandı.

Enginyurt üslubu ve kullandığı ifadeler tepki çekti.

İbrahim Tatlıses'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Son nefesime kadar yanındayım