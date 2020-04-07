DPÜ AFAMER’e Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan yetkilendirme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ AFAMER), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından iki alanda ulusal sınav ve belgelendirme konusunda yetkilendirildi.

DPÜ Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 2018 Ocak ayında Mesleki Yeterlilik Kurumuna, mesleki yeterlilik ve belgelendirme yetkisi almak üzere başvuru yaptıklarını söyleyen DPÜ AFAMER Müdürü Prof. Dr. Hakan Aykul, " Başvuru tarihinden bugüne merkez yönetim sistemimizin ve başvurulan modüllerin sınav süreçlerinin referans kalite standartlarına uygunluğunu sağlamaya yönelik yoğun çalışmalar yürütüldü. Yapılan hazırlıkların ardından önce Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), ardından da Mesleki Yeterlilik Kurumunun yapmış olduğu denetim ve değerlendirmeler sonucunda Merkezimizin akreditasyonu ve yetkilendirmesi onaylandı" dedi.

"Servis aracı şoförü ve orman üretim işçisi alanlarında ulusal yetkilendirme"

Merkezin gelecek hedeflerinden de söz eden Hakan Aykul, "Mevcut durumda ilimiz, bölgemiz ve Türkiye ölçeğinde yüksek katkı ve hizmet sunabileceğimizi öngördüğümüz Servis Aracı Şoförü ve Orman Üretim İşçisi ulusal yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme yetkisini almış bulunmaktayız. Önümüzdeki dönemde ulusal yeterlilik sayımızın ilimiz ve bölgemizin öncelikli gereksinimlerine göre hızla artırmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Yetkilendirmeyle ilgili ayrıntıları aktaran DPÜ AFAMER Müdür Yardımcısı ve Personel Belgelendirme Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bülent Büyükkıdan, "Dışişleri Bakanlığına bağlı Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından AB-0327-P akreditasyon numarası ile akredite edilmiş olan Merkezimiz, MYK Yönetim Kurulunun 11 Mart 2020 tarihli ve 2020/29 sayılı kararı ile YB-0241 kodu ile sınav ve belgelendirme konusunda yetkilendirildi. Kurum ile 2 Nisan günü imzaladığımız yetkilendirme sözleşmesi ile bu iki alandaki yetkilendirmemiz resmen başlamış oldu" diye konuştu.

AFAMER'de güzel iş çıkaran mesai arkadaşlarını gayretlerinden dolayı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, " Şimdi vakit, daha çok çalışma vakti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA