DPÜ Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’nda

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) paydaşlarından biri olarak katkı sağladığı Ege Bölgesi Kariyer Fuarı, İzmir'de gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde, Dokuz Eylül Üniversitesinin ev sahipliğinde İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Ege Bölgesi'nde bulunan Dokuz Eylül, Ege, İzmir Kâtip Çelebi, İzmir Demokrasi, İzmir Bakırçay, İzmir Ekonomi, Yaşar, Manisa Celal Bayar, Afyon Kocatepe, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri, Balıkesir, Aydın Adnan Menderes, Kütahya Dumlupınar, Muğla Sıtkı Koçman, Pamukkale ve Uşak Üniversitelerinin ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirildi.

Kütahya'yı temsilen 4 firmanın etkinliğe yönlendirilmesini sağlayan Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörlüğü (DPÜ-KAMER), 90 öğrenciyi etkinliğe Rektörlükçe ücretsiz olarak sunulan araçlarla ulaştırdı. Bunun dışında etkinliğe kendi olanaklarıyla katılan öğrencilerle birlikte etkinliğe katılan öğrenci sayısı 197'yi buldu.

Atölye çalışmaları, mülakat simülasyonları, örnek olay çözümlemeleri, paneller ve firmalarla mülakatların yapıldığı etkinlik ulusal çapta bir ilgi gördü.

Kaynak: İHA