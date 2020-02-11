DPÜ FOTAM ürettiği iki cihazı, Türk sanayisine kazandırdı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ FOTAM) tarafından yürütülen TÜBİTAK TEYDEB 1505 projesi kapsamında geliştirilen iki farklı renk ölçüm cihazı, projenin paydaşlarından Nursan Kablo Donanımları A.Ş.'ye teslim edildi.

Nursan Kablo Donanımları A.Ş.'nin müşteri, Dumlupınar Üniversitesinin ise yürütücü kuruluş olarak yer aldığı Üniversite-Sanayi iş birliği projesi olan TÜBİTAK 5170009 nolu TEYDEB 1505 projesi kapsamında geliştirilen iki ayrı renk ölçüm cihazının üretimi tamamlandı

"Proje kapsamında iki renk ölçüm cihazı üretildi"

Proje kapsamında DPÜ FOTAM tarafından görüntü işleme tabanlı biri kablo üretim hattına entegre yüksek hızda kablo polimer izolasyonunun ana renk, çizgi rengi, kablo çapı ve deformasyon ölçümünü 1500 m/dakika hızda gerçekleştiren yüksek hızlı dinamik renk ölçüm cihazı (CM 100); diğeri benzer ölçümleri kablo üretim fabrikalarının Ar-Ge laboratuvarlarında statik kablo üzerinde yapmak üzere tasarlanan laboratuvar tipi renk ölçüm cihazı (CM100s) geliştirilerek prototip üretimi başarıyla tamamlandı.

Üretim aşamasında DPÜ FOTAM'ın laboratuvarının kullanıldığı proje FOTAM Müdürü ve Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümünde görev yapan Prof. Dr. Ahmet Altuncu yürütücülüğünde, Makine Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. İsmet Çelik, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Doğan Aydın, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Fırat Ertaç Durak ve Arş. Gör. Şerif Ali Sadık ile TÜBİTAK bursiyeri M. Cihat Akyol tarafından gerçekleştirildi.

Projeyle ilgili olarak FOTAM'dan yapılan açıklamada, 23 aylık proje süresi sonunda geliştirilen iki farklı tip cihazla Türkiye'ye bu alanda ulusal ölçekte ilk defa teknolojik bilgi birikimi kazandırıldığı ve geliştirilen ölçüm cihazlarının patentleşme sürecinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA