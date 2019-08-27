DPÜ Görsel İletişim Tasarımı öğrencilerinin büyük başarısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinden 20'si bu yıl 3.'sü düzenlenen Organ Bağışı Konulu Uluslararası Afiş Tasarımı Yarışması'nda ilk 100'e girmeyi başardı.

Dumlupınar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünün yürütücülüğünde bu yıl 3. kez ve 36 ülkeden bin 391 akademisyen tasarımcı ve öğrencini katıldığı Organ Bağışı Konulu Uluslararası Afiş Tasarımı Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Yarışmada Tayvanlı Chia Hsiang Lee'in posteri birinciliğe layık bulundu.

Yarışmada ayrıca en iyi 100 afiş için de değerlendirme yapıldı. İlk 100'e seçilen afiş tasarımları arasında DPÜ'den 13'ü 2019 mezunu, 7'si de eğitimi devam eden olmak üzere toplamda 20 öğrenci çalışmaları da yer aldı.

Öğrencilerden Mine Kıyamçiçek, Zahide Şahin Kubat, Sebile Yılmaz ve Mustafa Can Alacı'nın ikişer tasarımları ilk 100 içerisinde yer alırken, Aydın Yazıcı, Berkay Akşar, Ceyda Kurteş, Ercan Toprak, Rümeysa Zeynep Araçlı, Yusuf Sefa Sarı, Fatma Kızılyer, Batuhan Altunay, Özer Duran, Nurseda Eroğlu, Resul Umut Budak ve Ömer Zahit Kubat'ın da birer tasarımı ilk 100 içerisinde kendine yer buldu.

Bin 391 afiş tasarımı arasından ilk 100 içinde 20 tasarımla yer alan Dumlupınar Üniversitesinin bu başarısından dolayı Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Levent Mercin, başta öğrenciler olmak üzere, öğrencileri yarışmaya teşvik eden öğretim elemanlarına teşekkür etti.

Mercin, "Öğrencilerimizin gerek tasarımlar gerekse yarışma fikrinin uluslararası alanda ve organ nakli camiasında çok beğeni topladığı böylesi anlamlı bir yarışmada başarı elde etmesini, üniversitemizde verilen eğitimin bir yansıması olarak görüyoruz. Katılımcıları arasında akademisyen ve profesyonel anlamda isim yapmış önemli tasarımcıların yanı sıra, dünyanın bu alanda önemli bir yeri olduğu kabul edilen üniversite öğrencilerinin de yer aldığı uluslararası bir yarışmada afiş tasarımında sayısal ve nitelik olarak başarı elde etmesini de bunun bir kanıtı olarak görüyoruz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde verilen eğitimin sadece teoride kalmadığını, bilginin gerçek yaşamın sorunlarının çözümü için gösterilen çabalara transfer edilebildiğini ve aynı zamanda elde edilen bilgilerin uluslararası alanda kabul edilebilir olduğu gösteren bu yarışma sonucu, Görsel İletişim Tasarımı Bölümümüze olan güveni bir kat daha arttırmış oldu" ifadelerini kullandı.

"İlk 100 tasarım Dubai'de sergilenecek"

Yarışma sonucunda ilk 100 arasında yer alan tasarımlar, Dünya Organ Nakli Vakıflarının 14-16 Kasım 2019 tarihleri arasında Dubai'de düzenleyeceği kongrede sergilenecek. (EFE-)

Kaynak: İHA