DPÜ GSF öğrencilerinin büyük başarısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri 11. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi etkinliğinde önemli başarılar elde etti.

Hemen hemen her yıl farklı kategori, konu ve özgünlükleri ile hem ulusal hem de uluslararası birçok önemli yarışma ve etkinliklere katılan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri katıldıkları yarışmada aldıkları ödüller ve sergileme ödülleri ile Dumlupınar Üniversitesini ve Güzel Sanatlar Fakültesini bir kez daha gururlandırdılar.

"İki öğrenci üç ödülden ikisini kazandı"

Bölümün 3. sınıf öğrencilerinden Onur Altun ve Ayşe Nur Sürmeneli, Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin Kılıçkaya Boğ danışmanlığında yürütülen Tipografi 3 dersi kapsamında uygulama projesi olarak çalıştıkları afiş tasarımları ile verilen üç ödülden ikisini kazandılar.Ödül kazanan iki öğrenci etkinlik kapsamında, gerçekleştirilen çalıştaylara misafir öğrenci olarak davet edildi.

"26 öğrencinin eserleri sergilenecek"

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden 26 öğrencinin tasarladıkları afişler de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünün düzenlediği 11. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi etkinliği kapsamındaki "Yarının Ustaları" afiş yarışmasında, toplam 197 öğrencinin katıldığı tasarımlar arasından seçilerek sergilenmeye değer bulunan 41 afiş tasarımı arasına girdi.

Amacı, özünde evrensel bir hümanizm ve sevgi anlayışı yatan "Yunus Emre" felsefesini, kavramsal olarak ele alıp, özgün grafik tasarımlar üretmek ve yeni nesli bu köklü felsefeyle buluşturmak olan sergi 15 Kasım'a kadar Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi galerilerinde sergilenecek.

Güzel Sanatlar Fakültesi yetkilileri; Yarışmada derece elden eden öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamı dilediler.

Kaynak: İHA