DPÜ GSF’nin Özel Yetenek Sınavları başlıyor

Türkiye genelinde 564 adayın katılacağı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarının Evliya Çelebi Yereşkesi'ndeki fakülte binasında yarın başlayacağı bildirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesinin dört farklı programda iki aşamalı olarak gerçekleştirdiği Özel Yetenek Sınavları, Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki fakülte binasındaki 22 sınav salonunda tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavlar saat 10.00'da başlayacak.

Resim bölümünün örgün ve ikinci öğretim programlarının yanı sıra Seramik ve Cam ile Çizgi Film / Animasyon bölümleri olmak üzere dört programda yapılacak sınavlarda adaylar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi olabilmek için yeteneklerini gösterecekler.

Sınavlarla ilgili açıklama yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, sınavlarda başarılı olacak öğrencilerin bir aile ortamı içerisinde eğitim göreceklerini belirterek, "Kendilerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Adaylar sınav sırasında kendilerinden beklenen becerileri en iyi şekilde yansıtabilmeleri için sakin olmalı, sorularda istenenleri tam anlamıyla yerine getirmeliler. Bunun yanında zamanı verimli kullanmak da son derece önemli. Sınava girecek tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.

Üniversite 2019-2020 eğitim öğretim yılında Çizgi Film / Animasyon bölümüne 60, Seramik ve Cam bölümüne 40, Resim bölümünün birinci ve ikinci öğretim programlarına da 40'ar olmak üzere ilgili alanlarda 180 öğrenci kabul edeceğini duyurmuştu. (EFE-)

Kaynak: İHA