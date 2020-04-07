DPÜ Kampüsündeki hayvanlara mama verildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Korona virüs Covid-19 salgını sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan Evliya Çelebi Yerleşkesindeki hayvanlara mama verdi.

Hiçbir yaratığın boşuna yaratılmadığını söyleyen Rektör Kazım Uysal, "Sokak hayvanları, özellikle köpekler de boşuna yaratılmayan önemli hikmet ve gayeleri olan canlılardır. İnsana sadık bir arkadaş olmasının yanında insanı ve insanın sahip olduklarını koruma ile görevlidirler. Anatomik yapıları ve ruhları bu görevi yapmaya uygun hayvanlardır. Bundan dolayı insana yakındırlar ve insanla birlikte yaşarlar. Biz Yörük çocuğuyuz. Hayatımızda köpeklerin önemli bir yeri vardır. Sürülerini, yeri gelir evini ve her şeyini onlara emanet edersin. Kendi hayatlarını tehlikeye atarak insanı korurlar. Ancak günümüzde insan ve toplum yaşantısı değişmiştir. Haliyle köpeklerin konumu ve yaşantısı da değişmiştir. Bizde dostluk ve arkadaşlık pazara kadar değil mezara kadardır. Şimdi onlara ihtiyacımız yok diye hor göremeyiz. Özellikle şu günlerde besine ihtiyaçları var. Öğrencilerimiz gidince yalnız ve aç kaldılar. Biz de DPÜ kampüsünde olan kedi ve köpekleri besliyor ve onlara sahip çıkıyoruz" dedi.

Rektör Uysal'a, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur da eşlik etti.

Kaynak: İHA