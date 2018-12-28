DPÜ Kütüphanesi destek ve bağışlarla büyüyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesinin son dönemde kütüphane dostlarının destekleri ve bağışlarıyla büyüdüğü bildirildi.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Ahmet Türkan, hali hazırda kütüphanelerinde 125 binin üzerinde eser ve 40 bine yakın derginin bulunduğunu, çeşitli bağışlarla kitap ve dergi sayısının günden güne arttığını belirtti. Bunlardan ilkinin dünyaca ünlü "Suların Ressamı" olarak bilinen ressam, neyzen, tezhip ve minyatür sanatçısı rahmetli Ahmet Yakupoğlu'nun şahsi kütüphanesinde bulunan 3 binden fazla sayıda eşsiz kitabının kütüphaneye kazandırıldığını, bağışların bununla da sınırlı kalmadığını, İstanbul'dan da önemli miktarda bağışların olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye'nin duayen Jeoloji mühendislerinden İstanbul Üniversitesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Engin Meriç'in de paleontoloji alanında Türkiye'de nadir bulunan 2 binin üzerinde kitap ve süreli yayınının aynı şekilde kütüphaneye bağışlandığını belirten Ahmet Türkan, kütüphaneye kazandırılan diğer kıymetli eserlerin ise Emetli Merhum Hacı Ömer Özekmekçi'nin eserleri olduğunu söyledi.

Türkan, "700'ün üzerinde Arapça, Osmanlıca ve Farsça dillerinde yayınlanmış, içlerinde tarihi 400-500 yıl öncesine dayanan yazma nadir eserler, Merhum Hacı Ömer Özekmekçi'nin mahdumu üniversitemiz Şube Müdürlerinden Hüseyin Özekmekçi ve diğer mahdumu Mehmet Sadi Özekmekçi tarafından Kütüphanemize bağışlanmıştır. Uzman bir ekip tarafından 3 yıldır incelenen ve gerekli tasnif işlemleri yapılan bu eserler kütüphane bünyesinde bilim insanları ve araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Bilimsel çalışmalara temel kaynak olabilecek ve bu çalışmalara yeni bir yön kazandırabilecek nitelikte olan bu nadide eserler kütüphane kullanıcılarını da heyecanlandırmıştır. 17 bin metrakare kapalı alanı ile Türkiye'nin sayılı Kütüphanelerinden olan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanemiz kalite standartları çerçevesinde çağdaş bilgi hizmetlerini en iyi şekilde kullanıcılarına sunmayı vizyon edinmiş olup, bu tarz kıymetli eserlerin sayısının artmasıyla da cazibe merkezi olmaya devam edecektir. Eserlerin incelenmesinde 3 yıl gibi bir süredir büyük gayret sarf eden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Elemanlarından Araştırma Görevlisi Tuğberk Uğurlu, Araştırma Görevlisi İsa Gökgedik, Araştırma Görevlisi Abdullah Taha Yıldız ile Kütüphane Şube Müdürü Ahmet Aksu'ya, Kütüphaneci Bekir Delice'ye ve rahmetli Hacı Ömer Özekmekçi'nin eserlerini bağışlayan mahdumları Hüseyin Özekmekçi ve Mehmet Sadi Özekmekçi'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.(EFE)

Kaynak: İHA