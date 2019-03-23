DPÜ Tavşanlı MYO’dan hastaneye teknik gezi

Kütahya Dumlupınar Üinversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Programı öğrencileri, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne teknik gezi düzenlendi.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri programı öğrencilerinin katıldığı teknik geziye, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Çelik ve Öğretim Görevlisi Deniz Kaptan da eşlik etti.

Gezide, hastanenin kalibrasyona dahil tıbbi cihazları gözlemlendi. Ayrıca gezi boyunca yetkililer öğrencilere bilgiler verdiler.

Etkinliğin sonunda Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Çelik ve Öğretim Görevlisi Deniz Kaptan, hastane yönetimine, Başhekim Op. Dr. İlker Özhan'a, Elektrik Elektronik Mühendisi Hüsnü Uluçay'a ve etkinlikte öğrencilere bilgi veren Caner Çakar'a teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA