DPÜ ve KUTSO’nun ‘Zafer Haftası’ toplantısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO), çalışma grubu 2019-2022 yılları arasında Kütahya'da düzenlenecek Zafer Haftası etkinliklerinde iki kurumun üstleneceği görevlere ilişkin toplantı düzenledi.

Kuruluşun ve Kurtuluşun Şehri Kütahya'da bu yıl 97. kez kutlanacak olan Zafer Haftası'nın etkinliklerine ilişkin Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulan çalışma grubu ikinci toplantısını rektörlük makamında gerçekleştirdi.

Toplantıya, Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aktaş, Meslek Komite Başkanı Ömer Ayvaz, Genel Sekreteri Salih Nafi Alıç ve DPÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Kolay katıldı.

Toplantıda; 30 Ağustos Dumlupınar Zaferi Haftası kutlamaları kapsamında Kütahya'da yapılacak kutlamalarla ilgili Büyük Taarruzun yaşandığı topraklarda geçen olayların, hem bölge halkı hem de Türk Milletinin ölüm kalım savaşında yaşadığı yokluk, çeşitli sıkıntılar ve kahramanlıkların, yapılacak bir dizi etkinliklerle, milli bilincin canlı tutularak devam ettirilmesini amaçlayan çalışma grubu, toplantıda, bu yıl düzenlenecek etkinliklerin planlamasının yanında, zaferin 100. Yılının kutlanacağı 2022 yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler hakkında da fikir alışverişinde bulunulduğu açıklandı.

Kaynak: İHA