DPÜ’den kalitede yeni sayfa

"Değer Katan Üniversite" sloganıyla 27 yıldır eğitim veren Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) tüm akademik birimlerinde kalite akreditasyonu için hazırlıklara başladığı bildirildi.

Kalite kültürünün DPÜ" nün tüm birimlerine yayılması için kurulan birim kalite komisyonları ve alt çalışma gruplarının temsilcileri Senato Salonu'ndaki toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya başkanlık eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Aydemir, Türkiye'de kalite çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini, tüm üniversitelerin Kurumsal Dış Değerlendirme sürecinden geçtiğini söyledi.

Kurumsal Dış Değerlendirme sonunda üniversitelerin mevcut durumlarını daha net ortaya koyduğunu ifade eden Aydemir, Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) gelecek hedefleri arasında birimlerin akreditasyonu olduğunu bu nedenle, birim kalite komisyonlarının bu akreditasyon sürecinde çok önemli olduğunu belirtti.

Toplantıda Kalite Koordinatörü Öğretim Görevlisi Bahar Çelik de 2019 yılından itibaren hazırlanacak olan Birim İç Değerlendirme Raporu hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgiler sundu.

Kaynak: İHA