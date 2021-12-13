Ordu Fatsa'da özel bir hastanede doktor olan Aksın Serarslan'ın başına gelen talihsiz olay ve doktorun kim olduğu oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda, Dr. Aksın Serarslan kimdir? Sağlık durumu nasıl? Aksın Serarslan olayı nedir? Detaylar haberimizde...

DR. AKSIN SERARSLAN OLAYI NEDİR? SAĞLIK DURUMU NASIL?

Dr. Aksın Serarslan evinin balkonunda çiçek suluyordu. Bu esnada etraftan gelen bir kurşun kafasına isabet etti ve ağır yaralandı.

Dr. Serarslan girdiği ameliyat sonrasında yoğun bakıma alındı ancak hayati tehlikesi devam ediyor.

Doktor Aksın Serarslan beyin travması geçirdiği belirtiliyor. Serarslan'ın Samsun'a sevk edildiği aktarıldı.

Çalıştığı Fatsa Özel Meditech Hastanesi yaptığı açıklamada, “Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr Aksın Serarslan, çok ciddi bir beyin ameliyatı geçirdi. Durumu ciddiyetini koruyor. Dualarımız Dr Aksın ile... Allah şifa versin.” dedi.

DR. AKSIN SERARSLAN KİMDİR?

Aksın Serarslan, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olarak Ordu Fatsa ilçesinde Özel Medi Tech Hastanesi isimli sağlık kuruluşunda görev yapmaktadır.

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünden mezun olmuştur.

Uzmanlığını 2003 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında almıştır.