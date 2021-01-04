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Dr. Alp Aslan Eryılmaz kimdir?

Kardiyolog Alp Aslan Eryılmaz'ın beş yıl önce evlendiği Diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz ile şiddetli geçimsizlik yüzünden davalık olmasının ardından Eryılmaz, Dr. Alp Aslan Eryılmaz kimdir? balığı ile internetten bakılmaya başlandı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

Dr. Alp Aslan Eryılmaz kimdir?

Dr. Alp Aslan Eryılmaz kimdir? sorusu şu sıralara internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili detayları haberimizde yer verdik.

DR. ALP ASLAN ERYILMAZ KİMDİR?

Yaşı ve nereli olduğu bilinmeyen Dr. Alp Aslan Eryılmaz, 1991 - 1997 yılları arasında Tıp Eğitimini Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirdi. 1997 - 2002 yılları arasında da Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimini İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Blim Dalında aldı. Uzmanlık tezini " ilaçlarla düşürülemeyen dirençli yüksek tansiyonu olan hastalarda böbrek damarı darlığının tespiti ve bu darlıkların balon stent işlemi ile açılmasının faydaları" konusunda hazırlayan Dr. Eryılmaz, Türkiye’de ilk kez yapılan kalbin daralmış aort kapağının transkateter yolla değiştirilmesi operasyonunda operasyon ekibinde yer aldı. Yine Türkiye’de ilk kez yapılan mitral kapağın mandalla tutturulması tedavisi olan "mitraklip" operasyon ekibinde bulundu. 24 saat 365 gün esası üzerine hizmet veren Amerikan Hastanesi Kalp Kateterizasyonu ve Anjiografi  Laboratuvarı’nda girişimsel kardiyoloji ekibinde yer alan Dr. Eryılmaz'ın uzmanlık kariyerinde ise 2002 - 2004 Özel sağlık kurumları, 2004 - 2005 Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, 2005 - 2006 İstanbul GATA Haydarpaşa Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, 2006 - Halen Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü bulunmaktadır.

Dr. Alp Aslan Eryılmaz kimdir?

NE OLDU?

Diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz, beş yıl önce evlendiği kardiyoloji uzmanı Alp Aslan Eryılmaz’ın kendisini kıdemli bakıcı olarak gördüğünü, sürekli psikolojik baskı ve şiddet uyguladığını ve aşağılayıcı sözler sarf ettiğini iddia ederek boşanma davası açtı. Çocuğunun velayetini isteyen ünlü diyetisyen eşinden iki milyon lira tazminat ve kendisi için 10 bin, çocuğu için de 15 bin lira nafaka istedi. Eşine bir milyon lira tazminat talepli karşı dava açan kardiyolog Alp Aslan Eryılmaz ise, fiziksel şiddete maruz kaldığını, sürekli aşağılandığını ve eşinin sürekli kendisinden maddi talepte bulunduğunu öne sürdü.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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