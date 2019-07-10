Dr. Antmen: Sosyal, eğitsel ve ekonomik bir sorunla karşı karşıyayız

MERSİN Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, ölümlere neden olan metanol zehirlenmesinin sosyal, siyasal, eğitsel ve ekonomik bir sorun olduğuna dikkat çekti. Dr. Artmen, alkollü içecekler ve tütün ürünleri üzerinde uygulanan vergi artışlarının tüketimi azaltmada tek başına etkili olmadığını söyledi.

Dr. Antmen, 8 kişinin yaşamını yitirmesi ve onlarca insanın koma düzeyinde hastalanmasıyla sonuçlanan metanol zehirlenmesinin yalnızca bir sağlık sorunu olmadığını belirtti. Sosyal, siyasal, eğitsel ve ekonomik bir sorunla karşı karşıya olduklarını kaydeden Antmen, "Bu konuda yapılan araştırmalar göstermiştir ki; alkollü içecekler ve tütün ürünleri üzerinde uygulanan vergi artışları ürünlerin tüketimini azaltmamaktadır. Aksine vergi artışlarının az da olsa ürünlerin tüketimi üzerinde pozitif bir etki oluşturmakta olduğu saptanmıştır. Bu durum, ülkemizde alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde uygulanan vergi artışlarının, ürünlerin tüketiminin bırakılmasında tek başına etkili olmadığının göstergesidir. Zira yapılan araştırmada; alkollü içecek ve tütün ürünlerini kullanan bireylerin çoğunluğunun, ürünler üzerinde gerçekleştirilen vergi artışlarının, ürünlerin tüketimine yönelik tercihlerini değiştirmeyeceği, aynı oranda ürün tüketmeye devam edecekleri, hatta vergi oranlarında olası bir indirime gidilse dahi, tüketim tercihini ve miktarını değiştirmeyeceği belirtilmiştir" dedi.

EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELTİLMELİ

Sorunun çözümü için Türkiye genelinde eğitim seviyesinin yükseltilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Antmen, şöyle konuştu:

"Bireylerin eğitim seviyesi arttıkça, alkollü içecek ve tütün ürünleri kullanımı azalacaktır. Türkiye'de alkollü içecekler ve tütün ürünleri üzerinde uygulanan özel tüketim vergilerinin sosyal fayda amacında beklenen işlevselliği tam olarak yerine getiremediği ve tüketici tercihlerine yön vermede başarılı bir grafik sergileyemediği görülmektedir. Dolayısıyla toplum sağlığı için zararlı olarak kabul edilen bu ürünlerin tüketiminin kısılmasında vergilerin tek başına etkili olmadığı ve kayıt dışı ekonominin oluşumuna sebebiyet verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda ürünlerin tüketiminin azaltılmasına yönelik toplumsal bilinçlendirme faaliyetlerinin ve verginin neden olduğu kayıt dışılığın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır."

FOTOĞRAFLI

DHA