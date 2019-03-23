Dr. Arslan gövde gösterisi yaptı

İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, Şeker Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri programda adeta gövde gösterisi yaptı.

İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, Şeker Mahalle'si sakinleri ile bir araya geldi. Arslan'ın katıldığı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Meşaleler ve alkışlarla karşılanan Arslan, gerçekleştirdiği programda vatandaşların gönlünü fethetti. Vatandaşlara seslenen Arslan, 20 yıl içerisinde hizmet konusunda eksik bırakılan birçok nokta olduğuna vurgu yaptı. Adapazarıspor'u uluslararası bir spor kulübü haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Arslan, ayrıca mahalleli gençlerin en büyük isteklerinden biri olan Şeker İdman Yurdu'nu tekrar açacaklarını müjdeledi.

Eksik bırakılan birçok nokta için çözüm odaklı projelerinin hazır olduğunu ifade eden Dr. Arslan, "20 yılda eksik bırakılan birçok nokta oldu. Bu şehrin hasarlı binalar sorununun yanı sıra çözülmeyen trafik ve altyapı sorunu var. Yaya kaldırımlarının defalarca yenilenmesine ve yolların kazılıp tekrardan yapılmasına rağmen yaya kaldırımı ve yollardan yürüyemiyoruz. Bizim eksik kalan, ötelenen bütün sorunlar için projelerimiz hazır. Ortak bir çalışma sergileyelim diyoruz; muhtarlarla, STK'lar ve mahalleli ile. Adapazarı çok vakit kaybetti, 20 yılımız boşa gitti" dedi.

"Adapazarıspor'u uluslararası bir spor kulübü yapacağız"

Adapazarıspor'u uluslararası bir spor kulübü haline getirmeyi hedeflediklerini açıklayan Arslan, "Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız ve her kesim için birçok projemiz var. Adapazarıspor'u uluslararası bir spor kulübü haline getirmeyi hedefliyoruz bireysel branşlarda da yapılanmaya gideceğiz. Biz Adapazarıspor'u, Sakaryaspor'a rakip olsun istemiyoruz. Ama Adapazarıspor'un bireysel branşlarda Dünya çapında ismini duyurabiliriz, sadece ve sadece birkaç oynamayla. Örnek olarak; Dünya şampiyonu halterci, okçu, güreşçi ve judocumuz var. Biz şampiyonlarımıza başka bir takımın sahip çıkmasını bekliyoruz. Adapazarı'nın yetiştirdiği bir değere sahip çıkmamaya utanmıyor muyuz? Bütün çocuklarımıza sahip çıkalım, gençlerimizin de önünü açalım. Gençlerimiz bizden Şeker İdman Yurdu'nu tekrar yarışan bir takım haline getirmemi istiyor. İnşallah gençlerimizin isteğini gerçekleştirmek nasip olur. Üstelik oradan da iyi sporcular yetiştirip Sakaryaspor'a takviye yapacağız" diye konuştu.

"Türkiye'de 3'üncü Alzheimer merkezini Adapazarı'nda açacağız"

Şehre Alzheimer merkezi kazandırma hedeflerinin de bulunduğunu söyleyen İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Aydoğan Arslan, "Bu şehrin bir kimliği, mimarisinin karakteri olsun istiyoruz. Standart bir yerden farkındalığımız yok, bu farkındalığı ortaya koymamız lazım. Sosyal hayata önem vermemiz lazım. Alzheimer merkezi yapalım diyoruz, Türkiye'de 2 tane var ve Allah nasip ederse 3'üncüsünü biz Adapazarı'na yapacağız. Ben bunu ilk açıkladığımda birçok insan Uzun Çarşı'da, Çark Caddesi'nde boynuma sarılarak Allah razı olsun inşallah yaparsınız dedi. Alzheimer Hastası olanların böyle bir hassasiyeti var" şeklinde konuştu.

"Adapazarı, Doğu Marmara'nın ticaret merkezi olacak"

Doğu Marmara'da ki ticarette, Adapazarı'nı merkez haline getireceklerini ve bunun için hazırlıkları olduğunu açıklayan Dr. Aydoğan Arslan, "Bunların yanında tarıma, ticarete önem vermemiz gerekiyor. Adapazarı'nın adı zaten ticaretten geliyor. Ada ve pazarı yani ticaretin yapıldığı ada. Biz ticaretle yoğrulmuş bir şehiriz, eskiden bütün Dünya'ya örnek olduğumuz bir sistemimiz varmış. Ama şimdi yok maalesef. Bunu tekrardan canlandırmamız lazım. Bu şehri yine ticaretin Doğu Marmara'da ki merkezi haline getirmemiz lazım. İnşallah biz bunu da yerine getireceğiz. Bunun için projelerimiz var. Esnafımızla, ticaret erbabımız ile bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA