Dr. Bahadır Şadan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Dr. Bahadır Şadan'ın biyografisi

Dr. Bahadır Şadan, yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Dr. Bahadır Şadan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Dr. Bahadır Şadan'ın hayat biyografisi.

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Dr. Bahadır Şadan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Dr. Bahadır Şadan'ın biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Sismik izolatör derneği başkanı Dr. Bahadır Şadan, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Dr. Bahadır Şadan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Dr. Bahadır Şadan'ın hayat biyografisi.

DR. BAHADIR ŞADAN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Bahadır Şadan, 2002 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden İnşaat Mühendisliği lisans, 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden Deprem Mühendisliği yüksek lisans ve 2009 yılında Milano Politeknik Üniversitesi’nden (Politecnico di Milano) Yapı Deprem Mühendisi doktora derecelerini almıştır. 2002-2013 yılları arasında yurtiçinde ve İtalya’da farklı yapı mühendisliği proje firmalarında çalıştıktan sonra 2013 yılında OBS Proje Mühendislik Müşavirlik Ltd.Şti.’yi kurmuştur. Başlıca çalışma alanları, deprem yalıtımlı binaların tasarımı, deprem mühendisliği teknolojilerinin kullanımı, depreme dayanıklı yapı tasarımı, mevcut yapıların deprem güvenliğinin belirlenmesi ve güçlendirilmesi ile tarihi yapılardır. Deprem İzolasyon Derneği, Deprem Güçlendirme Derneği ve Türkiye Deprem Vakfı Deprem Mühendisliği Komitesi yönetim kurulu üyesidir. Deprem izolasyon sistemlerinin Türkiye’de yaygınlaşması ve doğru olarak uygulanması amacıyla birçok seminer ve eğitimler düzenlemiştir. 2018 yılında yayınlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin “Deprem Etkisi Altında Yalıtımlı Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Tasarımı İçin Özel Kurallar” bölümünün hazırlama komitesinde, konu ile ilgili tecrübesi ve yetkinliği ile aktif rol oynamıştır.

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Dr. Bahadır Şadan'ın nereli ve kaç yaşında olduğu bilinmemekte olup araştırmalarımız devam etmektedir. siz değerli okuyucularımız bilgi sahibiyseniz yorumlar bölümünden bize yazabilirsiniz.

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