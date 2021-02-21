Dr. Burak Hamzaçebi açıkladı! Bu hastalık Kovid-19'dan ölme ihtimalini 9 kat artırıyor!

Bilimsel araştırmaya göre diş eti hastalığı olanların koronavirüsten ölme ihtimali 9 kat daha fazla olduğu tespit edildi. Uzmanlar kişileri diş eti hastalığına karşı uyardı.

Kovid-19 araştırmaları bir yıldır devam ediyor. Son olarak atar, İspanya ve Kanada üniversitelerinin ortaklığında 600'e yakın kişi üzerinde yapılan araştırmada diş eti hastalığı bulunan kişilerin virüsten dolayı ölüm ihtimalinin 9 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

Aynı zamanda diş eti rahatsızlığı bulunan virüslü hastaların solunum desteği oranının 4 buçuk kat daha fazla görüldüğü ve yoğun bakım oranının da 3 buçuk kat daha fazla olduğu duyuruldu.

'KOVİD19'UN ŞİDDETİNİ ARTTIRIYOR'

Diş Eti Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Dr. Burak Hamzaçebi, "Covid-19'un şiddetini arttığı gösterilmiştir. Çalışma 2020 yılının şubat ve temmuz ayları arasında Katar merkezli, İspanya ve Kanada üniversitelerinin ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma. Çalışmanın sonuçlarında diş eti hastalığı ve Covid-19'u etkileyen sistemik faktörler veya sigara, diyabet hastalıkları gibi, yaş ve cinsiyet gibi faktörler de sınıflandırılmış ve diş eti hastalıklarının Covid-19 üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışma sonuçlarının bize gösterdiği diş eti hastalıklarının vücuttaki iltihabı durumu arttırabileceği ve korona virüs hastalığına bağlı olarak bu durumun şiddetlenip bir süper enfeksiyona yol açabileceği olmuştur" şeklinde konuştu.

Hamzaçebi, diş eti hastalığının tüm genel sağlığımızı etkilediğini aynı zamanda birçok hastalığın da tetikleyicisi olduğunu belirtti ve "Sigara diş eti hastalığını 4 kata kadar arttırıyor" dedi. Dr. Burak Hamzaçebi, vatandaşları ağız bakımına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor.