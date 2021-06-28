Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Duygu Eda Altıngeyik, 25 Haziran Cuma günü gece saat 23.00 sıralarında halasına oturmaya gitmişti.

Ev yakın olduğu için yanına telefon ve cüzdan almayan genç kız eve yürüyerek dönmek isterken kayboldu. Aile, eve gelmeyen kızlarını bulmak için çevre güzergahları kontrol etti.

Ancak yapılan kontrollerde bir ize rastlanmadı. Sakarya Polis Merkezine giderek şikayette bulunan aile kızlarının dün yapılan mezuniyet balosuna da katılmadığını durumun şüpheli olduğunu belirtti.

''5 DAKİKA İÇİNDE UÇMUŞ OLAMAZ''

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden yeni mezun olan Duygu Eda Altıngeyik adeta sırra kadem bastı. Aynı okulda okuyan kardeşi Mehmet Altıngeyik, ''Ben kaçırıldığından şüpheleniyorum. Hiçbir problem yoktu. Ben kendisinin kaybolacağını düşünmüyorum. Umarım hayattadır.'' dedi.

Ablasının bulunmasını isteyen Altıngeyik, ''5 dakika içinde uçmuş olamaz, Her yere baktım. Yolda araba ile gelip gittim. Yer yarıldı sanki içine girdi'' diye konuştu.

KAYIP DUYGU EDA ALINGEYİK BULUNDU MU?

3 gündür yapılan arama çalışmaları henüz sonuç vermedi. Duygu Eda Altıngeyik'ten henüz bir iz yok. Öte yandan sapık birinin kaçırmasından korktuklarını dile getiren genç kızın arkadaşları, "O karıncayı bile incitmek istemeyen bir doktordu. Melek gibi bir kalbi vardı. İnşallah sağ salim buluruz" diyerek üzüntülerini dile getirdi.

Yeni gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer vereceğiz...