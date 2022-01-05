Dr. Erdoğan Karakuş kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Erdoğan Karakuş'un biyografisi

Dr. Erdoğan Karakuş'un katıldığı televizyon programlarında Türkiye gündemiyle ilgili yaptığı yorumlar izleyicilerin ilgilisini çekiyor. Peki, Dr. Erdoğan Karakuş kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Erdoğan Karakuş'un biyografisi...

DR. ERDOĞAN KARAKUŞ KİMDİR?

Dr. Erdoğan Karakuş Fethiye'de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Fethiye'de tamamladıktan sonra, Hava Askeri Lisesini, müteakiben 1964 yılında Hava Harp Okulunu bitirmiştir. Hava Harp Okulundan sonra başladığı uçuş okulunu 1966 yılında bitirip jet pilotu olarak Eskişehir'e atanmıştır. Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisinin İşletme ve Muhasebe Bölümünden 1971 yılında mezun olmuştur. Bu arada, ayrıca bir yıl süre ile Hava Lisan Okulunda İngilizce eğitimi görmüştür.

1974 yılında Hava Harp Akademisini kazanmış, 1976 yılında kurmay subay olarak mezun olmuştur. 1979-1980 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirmiştir. 1984-1985 eğitim yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde en üst düzey askeri eğitim merkezi olan Hava Harp Kolejinden mezun olmuştur. 1985-1988 yılları arasında Hava Harp Akademisinde öğretim üyeliği yapmış, 1988-1990 yılları arasında ise Londra kıdemli askeri ataşeliği görevini icra etmiştir. 1991 yılında tuğgeneral, 1996 yılında tümgeneral olmuştur, değişik görevlerin yanı sıra filo komutanlığı görevlerinde ve üs komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Aynı yıllar içinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora çalışmasına başlamış, İkinci Dünya Savaşı Öncesi İngiliz Belgelerinde Türk-İngiliz İlişkileri (1938-1939) (1938-1939) konusundaki tezini vererek 'Tarih Doktoru' unvanını almıştır. 2000 yılında başlayan Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı görevi devam ederken 2001 yılında Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Başkanlığını da yürütmüştür. Aynı yıl korgeneralliğe yükselen Korg. Dr. Erdoğan Karakuş Hava Lojistik Komutanlığına atanmıştır.

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığını görevini Eylül 2002 tarihine kadar sürdüren Korg. Karakuş, Hava Lojistik Komutanlığı ise 2003 Ağustosuna kadar yürütmüştür. Bu tarihten itibaren Gnkkur. Atase Başkanlığına atanan Dr. Hava Lojistik Pilot Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş halen Genel kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanı olarak yapmaktadır. Dr. Erdoğan Karakuş, evli olup; bir oğlu ile bir kızı vardır.