Sözcü Gazetesinde yer alan haberin ardından Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz gündemin en önemli isimlerinden biri oldu. Bunun üzerine vatandaşlar da Fahrettin Poyraz'ın biyografisini araştırmaya başladılar. Bizlerde sizler için Dr. Fahrettin Poyraz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kaç maaş alıyor? sorularının yanıtları merak ediliyor.

DR. FAHRETTİN POYRAZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Dr. Fahrettin Poyraz, 3 Temmuz 1968 tarihinde Kütahya'nın Domaniç ilçesinde dünyaya geldi. Babasının adı Hilmi, annesinin adı Habibe'dir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitiren Poyraz, Yüksek lisansını Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilimi alanında bitirmiştir.

Maliye Bakanlığında muhasebe denetmeni, Sayıştay Başkanlığında baş denetçi olarak görev yapan Poyraz, Yeminli Mali Müşavir olup Uluslararası Bağımsız denetçi sertifikasına sahiptir. Poyraz ayrıca, Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ile Mali Hukuk Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Halen Parlamenterler Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Poyraz, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu üst klasman temsilcisidir.

22, 23 ve 24. Dönem Bilecik Milletvekili olarak görev yapan Poyraz, 24. Dönemde Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı görevini de yürütmüştür.

Poyraz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulunun 05.12.2017 tarih ve 384 Sayılı Kararı ile Genel Müdürlük görevine atanmıştır.

Poyraz 54 yaşında, evli ve 5 çocuk babasıdır.

DR. FAHRETTİN POYRAZ NERELİ? KAÇ MAAŞ ALIYOR?

Kütahyalı olan Fahrettin Poyraz'ın Sözcü Gazetesinde yer alan habere göre 11 maaş aldığı iddia edildi.

1-Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü

2- GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı

3-Tarım Kredi Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı (TAREKSAV) Yönetim Kurulu Başkanı

4- Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Başkanı

5- Bereket Tekaful Yönetim Kurulu Başkanı

6- Bereket Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı

7- Bereket Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı

8- GÜBRETAŞ Maden A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

9-Tarım Kredi Sera A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

10-Tarım Kredi ve Kooperatifleri ve Birlikleri Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

11- AK Parti eski milletvekili olarak emeklilik maaşı alıyor.