Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük, son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıslı Türklerin özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıs Rumlarının 1960'ta ortak kurduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük 8 Haziran tarihinde başkent Lefkoşa'da tedavi gördüğü Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde 95 yaşında hayatını kaybetmişti. Küçük, eşinin mezarının bulunduğu Anıttepe'de düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Küçük'ün ailesinin yanısıra, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, 1. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 2. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, askerler ve dernek temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, cenaze töreninde yaptığı konuşmada toplumun mücadeleyle geçen yakın tarihinin en önemli şahsiyetlerinden birisini sonsuzluğa uğurlamakta olduklarına vurgu yaparak, "Süheyla Küçük, toplumsal mücadeleye yaptığı katkı ve Kıbrıs Türk kadın hareketindeki müstesna yeriyle her zaman anımsanacaktır" ifadelerini kullandı.

Akıncı, yıllarca aynı yastığa baş koyup, kader birliği içinde toplumsal mücadeleye omuz veren Dr. Fazıl Küçük ile eşi Süheyla Küçük'ün, bugün bir kez daha ve ebedi olarak birbirlerine kavuşmuş olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı, toplumun bu önder çifti asla unutmayacağını ve hep saygıyla yad edeceğinin altını çizdi.

Kaynak: İHA