Dr. Fevzi Özgönül açıkladı! Bu sebzeler kemikleri çelik gibi yapıyor, diş çürümelerini engelliyor
Dr. Fevzi Özgönül açıkladı! Bu sebzeler kemikleri çelik gibi yapıyor, diş çürümelerini engelliyor
Besinlerin sağlık açısından vücudumuzdaki olumlu etkilerini biliyoruz. Mevsiminde tüketilen besinler her zaman daha fazla etki gösterir. Bunun yanı sıra bir çok sebze ağrı kesici özelliğiyle biliniyor. Dr. Fevzi Özgönül, hazımsızlık, baş ağrısı gibi sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı o besinleri tek tek açıkladı.