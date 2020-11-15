Dr. Fevzi Özgönül açıkladı! Bu sebzeler kemikleri çelik gibi yapıyor, diş çürümelerini engelliyor Besinlerin sağlık açısından vücudumuzdaki olumlu etkilerini biliyoruz. Mevsiminde tüketilen besinler her zaman daha fazla etki gösterir. Bunun yanı sıra bir çok sebze ağrı kesici özelliğiyle biliniyor. Dr. Fevzi Özgönül, hazımsızlık, baş ağrısı gibi sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı o besinleri tek tek açıkladı.

1 11 Bazı sebzeler kemiklerimizi çelik gibi yapıyor, diş çürümelerini de engelliyor. Peki bunlar neler? Dr. Fevzi Özgönül, yaşamımızı daha kaliteli hale getirecek o tiyoları verdi.