Dr. Filiz Ünal'dan flaş açıklama: "O ilimizde bir kişi 257 kişiye koronavirüs bulaştırdı..."

Koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılması ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal, “Konya'da sadece bir vakanın virüsü 257 kişiye bulaştırdığını biliyoruz. Babası, ablası ve amcası da dahil aralarında babası, amcası ve albasının da olduğu 5 yakınının ölümüne neden oldu. Sadece umreden döndükten sonra karantina altına almadığımız bir kişi bu” ifadelerini kullandı

RAKAMLARLA İLGİLİ İDDİA

Sağlık emekçilerine test yapılmamasının büyük hata olduğunu belirten Dr. Filiz Ünal, “Şu anda büyük bir hata yapılıyor. Covid-19 şüpheli vakalarda eğer test negatifse, bu kişi ölse bile ölüm tutanağına Covid-19 geçmiyor. Covid-19 testi pozitif olmayan vakaya koronavirüs tedavisi veriliyor ama tanısına Covid giremiyorsunuz. İşte o zaman o rakamlar bizim, yani hekimlerin önünü açan rakamlar olmuyor. O rakamlar doğru rakamlar olmadığı için bizim kaygımız artıyor, halkımız adına kaygımız artıyor" diye konuştu.