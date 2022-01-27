Dr. Gülfem Saydan Sever kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, eşi kim? Dr. Gülfem Saydan Sever biyografisi

Dünyanın En Başarılı 100 Stratejisti arasında seçilen ve Türkiye'de tanınan kişiler arasında yer alan Gülfem Saydan Sanver, yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmiş ve tanınan bir Siyasal İletişim Danışmanıdır. Ayrıca seçim dönemlerinde birçok isimle çalışmalar gerçekleştirmiş ve Habertürk TV'de bir dönem Türkiye Konuşuyor programını sunmuştur. Peki Dr. Gülfem Saydan Sever kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, eşi kim? Dr. Gülfem Saydan Sever'in biyografisi haberimizde...

DR. GÜLFEM SAYDAN SEVER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? EVLİ Mİ, EŞİ KİM? DR. GÜLFEM SAYDAN SEVER BİYOGRAFİSİ

Dr. Gülfem Saydan Sanver, 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir, aslen Mersinlidir. Annesinin adı Suna, babasının adı Orhan'dır. Tolga Saydan adında bir erkek kardeşi bulunan Dr. Gülfem Saydan Sanver, Selim Sanver ile evlidir.

Dr. Gülfem Saydan Sanver liseyi Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi’nde, üniversiteyi Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde okudu.

Dört yıl Citibank N.A’in Risk Yönetimi bölümünde müdür yardımcılığı görevini üstlenen Sanver, 2004 yılında Sorbonne Üniversitesi’nde “Siyasal İletişim” yüksek lisansı yapmak üzere Paris’e gitti. Yüksek lisans döneminde “Algılama Teorileri” üzerine çalıştı ve bu konuda yüksek lisans tezi yazdı..

44 yaşındaki Dr. Gülfem Saydan Sanver, Sorbonne Üniversitesi’ne başladığı doktora tezinde, siyasal partilerin genel seçim kampanyalarında uyguladıkları seçim stratejilerini araştırdı. 27 Haziran 2012 tarihinde jürinin oy birliği ile yüksek onur ödülü alan tezi 22 Temmuz 2007 seçimleri özelinde üç partinin (AKP, CHP, MHP) karşılaştırmalı seçim kampanyası analizlerini içermektedir.

2007 ve 2009 yıllarında birer dönem Yeditepe Üniversitesi’nde sosyolojiye giriş dersleri veren Gülfem Saydan Sanver, 2010 yılında da Galatasaray Üniversitesi’nde de TÜBİTAK destekli araştırma projesi kapsamında “Türk iş dünyasındaki seçkinlerin siyasi seçkinlerle karşılıklı bağımlılık ilişkileri ve küreselleşme karşısında farklı bütünleşme eğilimleri” üzerine araştırma projesinde yer aldı.

2010 yılında siyasal iletişim üzerine uzmanlaşmış danışmanlık firması Element Strateji Yönetimi ve Danışmanlık Ltd. Şti’ni kurdu.

2013 yılından itibaren merkezi Denver/Colorado’da bulunan RBI Strategies & Research (AKA Ridder/Braden, Inc) firmasının da resmi temsilciliğini yürütüyor.

12 Kasım 2013 tarihinde Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği (IAPC)’nin Yönetim Kurulu’na seçilerek derneğin en genç yönetim kurulu üyesi olmaya hak kazandı.

Türkiye’deki “Seçim Kampanyaları ve Siyasi Partilerin Karşılaştırmalı Seçim Stratejileri” üzerine yaptığı çalışma 2013 yılında A.N.R.T Yayınevi tarafından Fransa’da basılarak bu konuda Avrupa’da yayınlanan ilk kitap oldu. Sosyo-ekonomik ve kültürel sınıf farklılıklarının algılama üzerindeki etkileri üzerine yazdığı ikinci kitabı “La Communauté Interprétative” (Yorumlayan Topluluklar), Editions Universitaires Européennes Yayınevi tarafından 2014 yılında Fransa’da basıldı.

2015 yılında Türkiye’de siyasi seçim kampanyaların marketing alanına uygulamaları üzerine uluslararası konferans düzenledi. Barack Obama’nın 2012 yılında seçim kazandıran ekibini İstanbul’a getiren Sanver bu alanda ilk uluslararası konferans düzenleyen isim oldu.

Siyasal iletişim direktörlüğü kariyerine 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç’in seçim kampanyasında siyasal iletişim direktörlüğü yaparak başladı ve seçim sonucunda CHP 1989 yılından beri ilk kez bu ilçede seçim kazandı.

2014 yerel seçimlerinde 2. kez direktörlüğünü üstlendiği seçim kampanyası ile de Sarıyer’de %51’lik başarı yakaladı ve bu sonuç ile Sarıyer iki seçim arası en çok oy yükselten ilçelerden biri oldu. 2014-2019 arası Şükrü Genç ile uzun süreli kampanya çalışmalarına devam etti ve 2019 yerel seçimlerinde Şükrü Genç %56 ile bir kez daha oy yükselterek seçildi.

31 Mart 2019 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yerel seçim strateji grubunda danışmanlık hizmeti vererek İstanbul seçimlerinde aktif rol aldı.

Aynı seçimlerde CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek’in seçim kampanyasını yürüttü ve % 50,62’lik oy oranı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Adalet ve Kalkınma Partisi’nden CHP’ye geçmesini sağladı.

Aynı süreçte %66’lık bir oy oranı ile Kadıköy Belediye Başkanı seçilen Şerdil Dara Odabaşı’nın kampanyasını da yürüttü. Ayrıca, %58’lik bir oy oranı ile seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile de söylem çalışması yaparak seçim kampanyasında siyasal iletişim danışmanlığı yaptı

Fransa, Burkina Faso başta olmak üzere Avrupa ve Afrika’daki farklı ülkelerde seçim kampanyalarını inceleme imkanı bulan Sanver uluslararası kampanya tecrübelerini yerel dinamiklere uyarlayarak farklı kampanya modelleri üzerinde çalışan Sanver’in uluslararası alanda kazandığı birçok ödül bulunmaktadır.

2015 yılında Amerikan Siyasi Danışmanlar Derneği’nden, Amerika’da siyaset iletişiminin Oscar’ı kabul edilen Pollie Ödülü’nü (Pollie Award) Uluslararası Kategoride En İyi Yazılı Materyal branşında kazandı. 2017’de Merkezi Washington’da bulunan ComPol dergisi tarafından Dünyanın En Başarılı 100 Stratejisti arasında gösterildi. 2017 Yılı Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği (EAPC) tarafından verilen, siyasal iletişim alanında Avrupa’nın en büyük yarışmasında Uluslararası Kategoride 2017 Polaris Ödülü’ne layık görüldü.

2020 yılında Amerikan Siyasi Danışmanlar Derneği’nin 51’nci Pollie Ödül töreninde, “En Orijinal/Yenilikçi Materyal” kategorisinde Pollie Ödülü’nü birinci olarak bir kez daha kazandı.

Siyasal iletişim konusunda yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip eden, Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği (IAPC), Uluslararası Siyaset Psikolojisi Birliği (ISSP) üyelikleri bulunuyor.

CNN Türk’te, Ocak-Temmuz 2018 döneminde “Türkiye’nin Gündemi” Programı’nda, Nisan 2019 – Ekim 2019 döneminde Habertürk kanalında “Gerçek Fikri Ne?” programında, Şubat 2020 – Mart 2020 sürecinde ise Habertürk kanalında “Türkiye Konuşuyor?” programında analist yorumcu olarak çalışmıştır. Halen çeşitli Habertürk, Halk TV, Haber Global gibi çeşitli TV kanallarında ve internet gazetelerinde Türkiye’de siyaset ve seçim gündemi konularında analist olarak yorum da yapan Sanver, Element Strateji Ltd. Şti’nde siyasilere ve farklı kurumlara siyasal ve stratejik iletişim danışmanlığı hizmeti vermeye devam ediyor.