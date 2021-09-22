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  3. Dr. Halil İbrahim Varan kimdir, nereli? Eşi kim? Kaç çocuğu var? Kaç yaşında ve neden öldü?

Dr. Halil İbrahim Varan kimdir, nereli? Eşi kim? Kaç çocuğu var? Kaç yaşında ve neden öldü?

İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan'ın ardından Varan, internette Dr. Halil İbrahim Varan kimdir, nereli? Eşi kim? Kaç çocuğu var? Kaç yaşında ve neden öldü? sorularıyla aratılmaya başladı. Biz de konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.

Dr. Halil İbrahim Varan kimdir, nereli? Eşi kim? Kaç çocuğu var? Kaç yaşında ve neden öldü?

Dr. Halil İbrahim Varan kimdir, nereli? Eşi kim? Kaç çocuğu var? Kaç yaşında ve neden öldü? soruları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

DR. HALİL İBRAHİM VARAN KİMDİR, NERELİ? 

Nereli olduğu bilinmeyen Dr. Halil İbrahim Varan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanıdır.

Dr. Halil İbrahim Varan kimdir, nereli? Eşi kim? Kaç çocuğu var? Kaç yaşında ve neden öldü?

EŞİ KİM? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Rukiye Varan ile evli olan Halil İbrahim Varan'ın Efe adlı oğlu ve Zeynep isimli kızı olmak üzere iki çocuğu bulunmaktadır.

Dr. Halil İbrahim Varan kimdir, nereli? Eşi kim? Kaç çocuğu var? Kaç yaşında ve neden öldü?

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalanan ve 20 gün yoğun bakımda tedavi görmesinin ardından Dr. Halil İbrahim Varan, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün sabah tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

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