Dr.Hans Johan Gooitzen Wissema kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Dr.Hans Johan Gooitzen Wissema'nin biyografisi

Wissema Consulting Ltd. Şirketinin genel müdürü Prof. Dr.Hans Johan Gooitzen Wissema, katıldığı televizyon programlarında ekonomi alanında yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Dr.Hans Johan Gooitzen Wissema kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte! Dr.Hans Johan Gooitzen Wissema'nın biyografisi.