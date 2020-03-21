Dr. Hayati Akbaş: "Büyük göğüsler ciddi sağlık sorunlarına yol açar"

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, aşırı büyük göğüslerin kadınlarda zaman içerisinde bel fıtığı, boyun ağrısı, bel ağrısına, yaz aylarında göğüs altında pişik oluşumu, mantar oluşumu, enfeksiyonlar, akıntılar, kokular gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını söyledi.

Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, küçük çocuklarda ve kadınlarda oluşan aşırı veya ufak göğüs büyüklüklerinin estetik görünümün yanı sıra ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirtti. Aşırı göğüs büyüklüğü yaşayanların kıyafet bulmakta zorlandıklarını ve sosyal ortamlardan kendilerini soyutladığını ifade eden Doç. Dr. Akbaş, "Kadınlarda en çok yaptığımız estetiklerden birisi meme estetiğidir. Bazı kadınlarda göğüs hiç yoktur,dümdüzdür. Bizi onları silikon operasyonları ile normal görünüme getirebiliyoruz. Bazı kadınlarda ise göğüs aşırı büyüktür. Neredeyse göbeğine hatta kasıklarına kadar sarkmış, iri durumda olan kadınlar var. Aşırı büyük göğüsler kadınlarda 2 büyük soruna yol açar. İlk olarak estetik açıdan zordur. Kıyafet bulmakta zorlanırlar. Onlarla birlikte tatile gitmek, gezmek zordur. Eşiyle beraber kurduğu diyaloğunda kesin bir rahatsızlık sorunu oluşturur. Bu görüntü estetiğinin dışında ciddi bir sağlık sorunudur. Aşırı büyük göğüsler kadınlarda zaman içerisinde bel fıtığı, boyun ağrısı, bel ağrısına yol açar. Yaz aylarında meme altında pişik oluşumu, mantar oluşumu, enfeksiyonlar, akıntılar, kokular gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açar. Hatta zaman içinde aşırı büyük göğüsler omurgada bükülmeler, öne doğru eğilerek kamburluk şeklinde omurga problemlerine yol açar" diye konuştu.

"Çocuklar büyük göğüslerin altında ciddi travmalar yaşıyor"

Bu büyük göğüs durumunun kadınlarda değil çocuklarda da ciddi sağlık sorunlarına yol açtığına vurgu yapan Doç. Dr. Akbaş, "Genç bir kız 13-14 yaşında aşırı büyük göğüsler ile bize geliyor. Henüz daha göğüs gelişimi tamamlanmış olduğu halde. O büyük göğüslerin baskısı altında çocuklar ciddi travmalar yaşıyorlar. Okula gitmek istemiyorlar, sürekli kalın kıyafetler ile üstlerini kapatmak istiyorlar. Sosyal faaliyetlere asla katılmak istemiyorlar. Bir kadın olağanın dışından ciddi anlamda rahatsızlık oluşturan bir göğüs büyüklüğü varsa bu durum mutlaka plastik cerrahlar tarafından düzeltilmesi gereken estetik ve sağlık sorunudur. Ameliyat zor bir operasyon değildir. Ameliyat ile fazla olan doku çıkarılır. O bedene uygun formatta, yapıda bir göğüs geride bırakılır. Dolayısıyla o kişi aşırı yükten kurtulmuş olur. Kuş gibi oldum, sırtımdan bir yük kalktı diye ifadeler kullanır. Artık istediği kıyafeti giyebilir ve daha düz, dik yürüyebilir. Bunun bir yaşı yok. Göğüs büyüklüğü kişi hangi yaşta olursa olsun plastik cerrahi yöntemlerle düzeltilmesi gerekir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA