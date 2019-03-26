Dr. Hıdır, merak edilen soruları rakiplerini analiz ederek yanıtladı

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, Menteşe "de bir günde 12 mahalle gezdi. Dr. Mehmet Nil Hıdır "ın gündeminde kendisine sık sık sorulan rakipleri vardı.

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, "Seçimlerde madem ki milli irade hiçbir baskıya maruz kalmadan ortaya çıkacak o halde geçmişteki 5 yılı iyi değerlendirmemiz lazım.Seçimi almak için 5 yıl önce ne vaadlerde bulundular ne sözler verdiler.Bu geçen 5 yılda hangi vaadleri yerine getirdiler.Kimler idarede yer aldı?Bunları iyi gözlemlemek gerekir.Arkadaşlarımızın hepsi hali hazırda mevcut belediye başkanı.Ben son 7 yıldır Türkiye siyasetinde aktif rol alan bir ismim.Ben de belediye başkanı olsam bunu bugün yapma hakkını herkese veririm zira bu herkesin hakkıdır.Eleştiri doğruyu bulmak adına önemlidir.Ben de bugün bu hakkımı kullanıp belediye başkanlığı yapmış isimleri değerlendirmek isterim.Tabi bu kavga etmek için değil milletimizin kandırılmaması, aldatılmaması için olacaktır.Bunları ifade ederken asla hiçbir parti mensubunu ya da onlara oy veren vatandaşlarımızı rencide etme gibi bir niyetimin olmadığını da ifade etmek isterim.Bu ülkede demokrasi var.Herkes gönlünde yatan aslana istediği gibi oy verir.Fakat dedik ya milli iradenin ortaya çıkması lazım.Önümüzde 5 yıl var.Yanlış oy verdigimiz zaman kim kaybeder? Muğla kaybeder. Çocuklarımızın geleceğini çalmış oluruz.Eşimizin mutluluğunu çalmış oluruz.

"Osman Abi'nin torun sevme zamanı gelmiş "

Simdi bu bağlamda Osman Abi "yi sizlere anlatmaya gerek yok.Mahallelerde bu çağda nelerin sorun olduğunu ve taleplerin ne olduğunu sizden öğreniyor.Osman Abi'nin yönetim zafiyetlerine sizler sayesinde şahitlik ediyoruz. Şoför esnafına yapılan eziyetlerin ardı arkası gelmiyor.Bir minibüsü alınmış hak sahipleri üç dört arkadaş bir minibüse hissedar edilmiş. Yasalara aykırı uygulamalar şoförlerimizi canından bezdirmiş.İntihar eden de var.Ailesi dağılan da var.İflas edenin sayısı belli değil.Artık diyorlar ki "ölmüş eşek kurttan korkmaz" şoförlerimiz haklı olarak isyanda.UKOME'ye giden şoförler gidip durumu izah etmek istemiş.Osman Abi'ye ulaşamamış.Sekreter önüne geçmiş vatandaşın. Kredi ödemekle geçen bir ömürden bahsediyorlar.Bu kabul edilemez.Dolayısıyla Osman Abi'nin torun sevme zamanı gelmiş.

Mahallelerde kanalizasyon yok.İçme suyu sıkıntısı var. Sosyal alanları zaten yok. Foseptikler doluyor,köylü anlaştığı firmaya dolan foseptiği temizlettiriyor. AK Parti'nin oyu çıkan mahallelerde ise durum daha da vahim.Köylüye,çiftçiye bu eziyet reva değil.

Neden Muğla "yı bu kadar hizmetsiz bıraktın Osman Abi?

Neden hizmet edemedin Osman Abi deyince 500 milyon borç ödedim diyor.Bakıyoruz borç su paraları ile ulaşım zamlarıyla vatandaşın sırtına yüklenmiş.Daha da 750 milyon borç var diyor.Geçtiğimiz 5 yılda 500 milyon borç ödedim yatırım yapamadım diyen Osman Abi önümüzdeki 5 yıl 750 milyon borç öderken yatırım yapabilecek mi ?1 ton su 4 TL atık bedeli de bir o kadar.1 ton suyu 8 TL'ye kullanıyor.Denizli 2.65 TL atık bedeli ile birlikte 3.60 TL.Biz de diyoruz ki içme suyunda %50 indirim yapacağız neden çünkü olması gerekeni bu. Takdiri sizlere bırakıyorum.Biz bu borç yükünü Muğlalı "nın sırtından alacak tek partiyiz.

Bodrum'un durumu ortada Büyükşehir "i nasıl yöneteceksin Mehmet Kardeşim?

Bir diğer arkadaşımız Mehmet Kocadon. Aile olarak çok sever,çok saygı duyarım.Bodrum için yaptıkları da yapamadıkları da ortada olan bir kardeşim. Ama bir gerçek var ki yağmur drenaj kanallarının sağlıksız yapıları, alt yapının tehlike sinyalleri veren durumu, kanalizasyonu yok denecek halde olan bir Bodrum,denizi kirlenen bir Bodrum,sel felaketleri ve foseptikten gelen kokularla anılan bir Bodrum var ortada.Bu durumu görmezden gelemeyiz.Turizmde getirdiği gelir ortada olan Bodrum'un bu kadar hizmetsiz kalmasına sessiz kalamayız. Bodrum'un suyu bu kadar pahalı kullanmasına içimiz el vermez.

Bağımsız Aday Muğla "nın alt yapısını yapamaz.Fethiye Körfezi "ni temizletemeyen Muğla "ya ne vadediyor?

Behçet Saatçı,tek başına çıkmış halkın ittifakı var diyor.Peki tek başına meclis üyelerin olmadan halka hizmet götüremediğinde ne olacak?Milleti kandırmayalım. Fethiye Körfezi'nin durumunu hükümete söyleyen bizdik,hükümet 250 milyonluk projeyi bizim vesilemizle kabul ettik.Biz olmasak daha once Saatcı ben dilenci miyim demeyip gitseydi o zaman da olurdu. Hatta böyle 3 yil surmezdi de daha kısa surede bu sorun çözülürdü. Şimdi Allah'ın izniyle 3 yılda temizlenecek .Daha önce de Hasan Özyer vekilken 35 milyonluk arıtma için vesile oldu Ölüdeniz'e. Yani devlet yatırım yapıyor. Ancak yerel yönetim vazifesini yapacak halk için gerekli olanları devlete bildirecek.

Bu arkadaşların seçim bütçelerine dikkat edin

Bu arkadaşların reklam panolarına dikkat edin neden yok parti amblemleri çünkü belediyenin kasası ellerinin altında. Mitingine adam taşınacak belediye binası boşaltılıyor. Miting boyunca halka kim hizmet edecek halk beklesin böyle yönetim böyle hizmet anlayışı olmaz. Sen önce yapmadıkların yüzünden sana kırgın olanlarla barış Saatcı"dedi.

Kaynak: İHA