Prof. Dr. İbrahim Benter'den umutlandıran açıklama: "Koronavirüsün tedavisi bulunmuştur"

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkelere yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünya diken üstün. Bilim insanları salgını engellemek için çalışmalarını sürdürüyor. Türk bilim insanları önce aşıyı buldu, sonrasında koronavirüs testi geliştirdi, şimdi de korona virüs ilacını buldu.

Prof. Dr. İbrahim Benter'in çalışmalarıyla ilk koronavirüs ilacı üretildi.

Kanal D Haber'e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İbrahim Benter "Koronaviüsün tedavisi bulunmuştur." dedi.

İşte Prof. Dr. İbrahim Benter'in açıklamalarından satır başları:

* Bu ilaç hasta olanları tedavi edebilecek, yani bu aşıyı almış veya almamış hasta olan insanlar bu ilacı kullanarak virüsün vücuttaki zararlarını önleyebilecek. Kısa ve uzun vadede bu ilaç çok etkili olacak.

* Virüs mutasyona uğrayıp değişse bile ve aşılara karşı bir direnç sağlasa bile bu yaklaşımla biz bu hastalıkları tedavi edebileceğiz.

* Yan etkileri ve dozları konusunda bir şey söylemek daha erken ama ümit ediyoruz ki fazla bir yan etkisi olmadan başka faydaları da olan bir ilaç.

* Koronanın tedavisi bulunmuştur. Bu şuan da pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum.

İBRAHİM BENTER KİMDİR?

58 yaşında olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter 1962 yılında Lefkoşa'da doğdu. Annesi ve babası Baflıdırlar. Türk Maarif Kolejinde okudu. 1980-2000 yıllarında ABD’de bulundu.1985’de Florida Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oldu. New York Tıp Fakültesinde okudu ve Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1991’de doktora aldı. Cleveland Clinic Foundation da Beyin ve Damar Bölümünde ihtisas yaptı. Wake Forest Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hipertansiyon Araştırma Bölümünde araştırmacı olarak çalıştı. 1994’da Memphis de Tennessee Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve Göz Fakültesinde önce Yardımcı Doçent ve sonra Doçent olarak çalıştı.

Eğitim ve araştırma konularında birçok ödüller aldı. En önemli buluşu olan angiotensin-(1-7) diye bilinen bir hormon kanser, hipertansiyon ve kalp hastalıkları için deneniyor. 2001-2012’de Kuveyt Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim dalında Profesor, bölüm başkanı ve bircok idari makamlarda çalıştı. Eylül 2012’den beri Oxford Üniversitesinde çalışıyor. Nobel ödüllü Profesör Sir John Vane ve Profesör Sir Martin Evans’la çalıştı. Araştırma konusu hipertansiyon ve şeker hastalarında kalp ve damar problemlerinin tedavisidir.

Akademik kariyeri dışında birçok sosyal, kültürel ve vakıf işleriyle meşgul oldu. Amerikada ve Kuveytte birçok vakıflarda aktif görevler aldı. 1996 da New York’ta talebe iken Amerika Kıbrıs Türk Talebeler Derneğini kurdu ve Amerikanın birçok yerinde öğrenim gören Kıbrıslı talebelerle irtibat kurarak Kıbrıs davasına faydalı olacak birçok faaliyetler yaptı. Bulunduğu değişik yerlerde özellikle gençlere yönelik İslami, Hristiyan ve Musevi kuruluşlarla çalışmalar düzenledi. Gençleri esrar vb kötü alişkanlıklardan kurtaracak ve eğitim konularında yardımcı olacak faaliyetler düzenledi.

Gönüllü olarak gençlere fen ve tenis dersleri verdi. Memphis şehrinde bir vakıf kurdu ve o bölgedeki insanlara hizmet verecek bir okul ve spor merkezi kurdu. Özellikle fakirlere sağlık konularında yardımcı olacak programlar düzenledi. Yaz programları düzenleyerek fakir bölgelerdeki lise talebelerinin yazları üniversitede araştırma laboratuvarlarında çalışarak hem para kazanmalarını ve hem de fen eğitimi alarak kaliteli üniversitelere girmelerini sağladı. Ortadoğu ve Afrika dahil birçok ülkede fakirlere yardım programları geliştirdi.

Kıbrısta veya başka bir yerde herhangi bir siyasi partiye üye değildir.