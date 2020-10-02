Dr. Mahmut Arık kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Korona mı oldu?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif olduğu belirtilen Kilis İl Sağlık Müdürü Doktor Mahmut Arık kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında? İşte detaylar...

MAHMUT ARIK KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1963 yılında Kahramanmaraş Pazarcık'ta doğan ve şu an 57 yaşında olan Dr. Mahmut ARIK, ilk, orta ve lise tahsilini Kahramanmaraş’ta tamamlamasının ardından 1982 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesine girmeye hak kazandı. 1988 yılında tıp fakültesinden mezun olduktan sonra ilk görev yeri olarak Kahramanmaraş Göksun Tahir Bay Sağlık Ocağında görevine başladı.

Askerliğini 1990-1992 yılları arasında Ankara Anıtkabir Muhafız bölüğünde tamamlayan Arık, askerlik dönüşü 1992 yılında Pazarcık Devlet Hastanesinde, Başhekim ve aynı zamanda Pazarcık Sağlık Grup Başkanı olarak 2001 yılına kadar görev yaptı. 2001-2002 yıllarında önce Tekir 112 Acil hizmetlerinde, daha sonra da Narlı 112 Acil hizmetlerinde görevlendirildi.

2003-2011 yılları arasında Kahramanmaraş’ta İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu sırada İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü, Yataklı Tedavi Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Çevre Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Şube Müdürlüğü, Özel Tıp Meslekleri Şube Müdürlüğü, Eczacılık Şube Müdürlüğü, Eğitim Şube Müdürlüğü, Personel Şube Müdürlüğü sorumluluklarını yürüttü.

2011 yılından itibaren Kahramanmaraş Merkez Ortaseki ASM de Aile Hekimi iken, 3 Şubat 2012 de Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne İl Sağlık Müdürü olarak ataması yapıldı.

Bakanlığımız tarafından 2000 yılında Suudi Arabistan da Hac Sağlık ekibinde görev aldı, 2010 yılında Sudan’ın Darfur bölgesinde Kızılay Hastanesinde,2010 yılı sonlarında kardeş ülke Pakistan da yaşanan sel felaketi nedeniyle Pakistan’ın Belucistan eyaletinde Türk hastanesinde görev yaptı.

Birçok ülkede gönüllü yardım kuruluşları aracılığı ile çeşitli görevlerde bulundu.2004-2005 yıllarında Tayland, Vietnam, Kamboçya ve Myanmar (Burma) da, 2005 yılında Kazakistan ve Kırgızistan da, 2007 yılında Suriye de çeşitli sağlık hizmetlerinde bulundu.2010 yılı başında Gazze’ye Özgürlük Konvoyu ile Suriye ve Mısır üzerinden Gazze’ye sağlık hizmeti sunmak üzere gitti. Mısır’da Türk yardım konvoyuna saldırı esnasında tek hekim olarak yaralıların müdahale ve tedavilerini yaptı. Sağlık malzemelerinin Gazze’ye ulaşmasında bizzat görev aldı.

Kahramanmaraş Afşin-Elbistan termik santralinin çevreye vermiş olduğu; özellikle akciğer kanserleri ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) üzerine etkisi konusunda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ekibiyle birlikte yapmış olduğu çalışmalarıyla yine Kahramanmaraş Afşin ilçesi Büyük Tatlar kasabasında yaşanan kanser ve ölüm vakalarının artması üzerine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ekibiyle beraber yapmış oldukları “ASBEST ve Bölge Halkı Üzerine Etkisi” konulu araştırma ve çalışmaları oldu. Bu çalışmalar ULUSLAR ARASI KANSER SEMPOZYUM’ unda bizzat kendisi tarafından sunuldu.

Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumların düzenlemiş olduğu 50’nin üzerinde kurs ve sempozyuma katıldı.

AB Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen AB ülkelerinde Acil Servis Çalışmalarında Hemşirelik ve ATT Uygulamaları projesi ile Belçika, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Almanya da çeşitli sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek gözlemlerde ve incelemelerde bulunmuştur.

2015 yılında ‘Herkes kendi sağlığının okur yazarıdır’ adlı projesi ile Belçika’da çeşitli sağlık kuruluşlarında gözlem ve incelemelerde bulundu.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü yanında 30 Haziran 2014 yılından itibaren Bolu Halk Sağlığı Müdürü olarak görev yaptı.

28 Kasım 2016 tarihinden itibaren Aksaray İl Sağlık Müdürü ve Halk Sağlığı Müdürü olarak görevine başladı.

Dr. Mahmut ARIK evli ve bir çocuk babası olup Orta derecede İngilizce, Urduca (tıbbi), Arapça ve iyi derecede Osmanlıca bilmektedir.

DR. MAHMUT ARIK KORONA MI OLDU?

İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, korona virüs belirtileri nedeniyle test yaptırdı. Testin sonucunun pozitif çıkması üzerine evinde izole olarak tedavisine başlanan Arık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

57 yaşındaki Dr. Arık'ın, Türkiye'de ve Suriye'de korona virüs tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanması için bizzat denetimlere katıldığı biliniyordu.