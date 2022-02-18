Dr. Mehmet Öz'den skandal sözler! 15 Temmuz'un sanığı Fethullah Gülen'i savundu:" O Pensilvanya’da kalmayı sürdürecektir, Gülen’e dokunulamaz"

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'sinde Pensilvanya eyaletinden senatör adayı olacak olan dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Dr. Mehmet Öz, ABD'nin köklü yayın organlarından olan Washington Post gazetesine skandal bir açıklama yaptı.

İNANDIRICI BULMAMIŞ

Türkiye'nin geleceğine kast eden FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin bir numaralı sanığı ve örgüt elebaşı olan Fethullah Gülen'in darbenin sorumlusu olduğuna yönelik iddiaların inandırıcı olmadığını belirten Dr. Mehmet Öz tepki çeken ifadeler kullandı.

"PENSİLVANYA'DA KALMAYI SÜRDÜRECEKTİR"

Dr. Mehmet Öz, Fethullah Gülen için “Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya’da kalmayı sürdürecektir. Gülen’e dokunulamaz.” ifadelerini kullandı.

YÜZLERCE KEZ MÜEBBET VE HAPİS CEZASI İSTENİYOR

FETÖ Elebaşı Gülen, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de aralarında bulunduğu "Genelkurmay Çatı" ve "Akıncı Üssü ana darbe" davaları başta olmak üzere 19 ilde açılan 45 dosyada bir numaralı sanık olarak yer alıyor.

Bu dosyaların 15 Temmuz'a ilişkin olanlarında, "örgüt kurucusu" sıfatıyla "anayasal düzeni ihlale teşebbüs etme", "Cumhurbaşkanına suikast teşebbüsü", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "askeri casusluk" ve "usulsüz dinleme" gibi çok sayıda eylemle suçlanan elebaşı hakkında yüzlerce kez "ağırlaştırılmış müebbet" ile süreli hapis cezası isteniyor.