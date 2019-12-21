Dr. Metin Uyar’ın Mutluluk Doktoru adlı kitabı raflarda

Dr. Metin Uyar'ın mutlu yaşamın doğal formüllerinin yerinin yer aldığı ilk kitabı Mutluluk Doktoru raflardaki yerini aldı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde Anabilim Dalı Başkanı olan Dr. Öğretim Üyesi Metin Uyar, mutlu yaşamın doğal reçetelerinin yer aldığı "Mutluluk Doktoru" adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

Uyar, kitapla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Mutlulukla ilgili sayısız yayın, makale, araştırma sonucu ve kitap okudum. Doktora tezim için 740 beyaz yaka ve mavi yaka çalışan ile görüşerek iyilik hali ile sağlık riskleri arasındaki ilişkiyi inceledim. Verdiğim derslerde, konuşmacı olarak katıldığım yurtiçi ve yurtdışındaki kongre ve sempozyumlarda gözlem yaptım, veri topladım, mutluluğun izini sürdüm. Sonuç olarak mutluluğa giden yolun evrensel formüllerini sizler için derledim. "Ama'lardan, "keşke'lerden uzaklaşıp "mutluluğa evet" diyenlerle unutulmayacak bir yolculuk yapmak için de bu kitabı yazdım." açıklamasında bulundu.

Mutluluğun öğrenilebilir ve geliştirilebilir olduğunu vurgulayan Uyar, daha mutlu olmak için mutsuz olmayı beklemeye gerek olmadığının da altını çizerek, "Nasıl ki bir arabanın deposundaki benzinin bitmesini beklemek yerine bizi götürecek yakıt varken istasyona gidiyorsak, daha mutlu bir biz olmak için de mutsuz olmayı beklemeye gerek yok! Mutluluk için her daim yatırım yapmak en iyisi. Mutluluk Doktoru bu yatırımı nasıl yapabileceğinize yönelik en yakın rehberiniz olacak." ifadelerini kullandı.

Mutluluk Doktoru, bakış açınızı mutluluk odaklı iyileştirmek ve dönüştürmek için 10 adımda 100'ü aşkın mutluluk önerisi sunuyor.

Kaynak: İHA