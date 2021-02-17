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Dr. Mustafa Yalçın kimdir? Kaç yaşında öldü? Neden ve nasıl öldü?

Bursa'da kaybolduğu ihbarının üzerine ekiplerin arama çalışmaları başlattığı Dr. Mustafa Yalçın'ın cansız bedeni 15 saat sonra Uludağ'da bulundu. Olayın ardından internette Dr. Mustafa Yalçın kimdir? Kaç yaşında öldü? Neden öldü? sorularıyla bakılan Yalçın ile ilgili tüm bilgileri biz de haberimize derledik.

Dr. Mustafa Yalçın kimdir? Kaç yaşında öldü? Neden ve nasıl öldü?

Dr. Mustafa Yalçın kimdir? Kaç yaşında öldü? Neden öldü? başlıkları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

DR. MUSTAFA YALÇIN KİMDİR?

Dr. Mustafa Yalçın'ın 35 yaşında olduğu ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi bölümünde baş asistan doktor pozisyonunda görev aldığı bilinmektedir.

KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Dr. Mustafa Yalçın, 35 yaşında hayatını kaybetti.

Dr. Mustafa Yalçın kimdir? Kaç yaşında öldü? Neden ve nasıl öldü?

NEDEN VE NASIL ÖLDÜ?

Kız arkadaşıyla kendisine bazı kişiler tarafından baskı yapıldığı gerekçesiyle intihar ettiği düşünülen doktorun Dr. Mustafa Yalçın'ın cesedi, yanındaki bir ağaca takılı serumla koluna takılı olduğu bir şekilde bulundu. Uludağ'da yoğun tipi ve soğukta karlar altında kalan doktorun donmadan önce hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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