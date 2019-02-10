Dr. Nihat Özkan: "Gün ayrışma değil, birleşme günüdür"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mardin eski milletvekili adayı Dr. Nihat Özkan, yerel seçimlerde tüm AK Parti'li belediye başkan adaylarına sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi açıklamalarda bulunan AK Parti Mardin eski milletvekili adayı Dr. Özkan, dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgarın tayin edeceğini söyledi. Midyat'ı Midyat yapan tüm değerlere sonuna kadar sahip çıkmaları gerektiğini belirten Dr. Özkan, AK Parti'lilerin hiçbir ayrı gayrıya girmeden adayların arkasında kenetlenmesi gerektiğini ifade etti. Dr. Özkan, "AK Parti terbiyesi bunu gerektirir. Bizler şahsi ikbali için değil memleket sevdalısıyla tutuşan insanlarız. Daha önceki yıllarda olduğu gibi Midyat'ta sahip çıkmaya devam edeceğiz. Emin olun Mardin Türkiye'nin kalbi, Midyat aynı şekilde Türkiye'nin gücü, dinamosudur, biz beraber güçlüyüz. Bizler elimizden geldiğinde Ankara'da, İstanbul'da memleketimizin bayrağını dalgalandırmaya çalışıyoruz. Türkiye 24 haziranda çok önemli bir dönemeç daha döndü. Bunun ne demek olduğunu 2023'de çok daha iyi anlayacağız. Türkiye'deki krizleri hep yönetim sistemindeki zafiyetten dolayı çıkarttılar, darbeler yaptılar, karıştırdılar, artık bütün bu darbelerde, karışıklıklara zemin hazırlayan o köhne yönetim sistemi yok, ama bunların oyunları hiç bitmiyor. Bu oyunlar Ankara'da İstanbul'da nasıl oynanıyorsa Mardin'de de Midyat'ta da aynı şekilde oynanıyor. CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Parti bu yüzden beraber. Normalde bunlar nasıl beraber hareket ediyor diye hayretle bakıyoruz değil mi? Milliyetçiyim diyen İYİ parti adeta PKK ile hareket etmek zorunda bırakılıyor, ya Saadet Partisi CHP ile nasıl aynı yolda yürüyebilirler. Erbakan mezardan kalksa bunların hepsini kovalar. 24 haziranın başarılı olması için 31 martın kazasız belasız aşılması gerekiyor, bunu birlikte başaracağız. Lafla değil gerçekten kapı kapı dolaşacağız" dedi.

"En büyük hedefleri Türkiye'yi karıştırmak"

Şimdi en büyük hedeflerinin Türkiye'yi karıştırmak olduğunu kaydeden Dr. Özkan, şöyle devam etti:

"Suriye'de olanları bakın, Irak'takiler farksız mı, işte kaç kere denediler. Bizim gidecek bir yerimiz var mı? Bu seçiler yerel seçimlerin çok ötesinde, Türkiye'nin beka meselesi, bunlar laf olsun diye söylenmiyor. İlk hedefleri 31 mart akşamı Türkiye'yi düşürmek. AK Parti'nin reklam filmleri televizyonlarda yayınlanmaya başlandı. AK Parti burada da farkını ortaya koydu. Hep yenilikçi, öncü oldu, çevreye duyarlı, çevreyi yaşatmak ve korumak odaklı, görüntü ve ses kirliliği oluşturmayan, çevreye rahatsızlık vermeyen duyarlı seçim kampanyası yapıyoruz. AK Parti seçim sloganı olan ve aynı zamanda AK Parti'nin şehirleri yönetme anlayışının özünü oluşturan memleket işi gönül işi diyoruz. Bu filmlerde Mardin de Midyat da var. Gönül belediyeciliği diyoruz. Gönülden gönle giden yollar var çünkü, gönülden yapılan işlerin karşılıksız yapıldığını birlikte göstereceğiz. Gönülden yapılan her işle gönüller kazanacağız. Değerli hemşerilerim, elimizi hep birlikte taşın altına koyacağız, bu ülke bizim ülkemiz, biz hep taş üstüne taş koyduk, biz beraber oldukça Midyat beraber oldukça bırakın onlar ne yaparlarsa yapsınlar kazanan biz olacağız, kazanan Türkiye olacak."

Kaynak: İHA