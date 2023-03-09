Dr. Öğr. Üyesi Serkan Bürken kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Dr. Öğr. Üyesi Serkan Bürken'in biyografisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Dr. Öğr. Üyesi Serkan Bürken, katıldığı televizyon programlarında ekonomi alanında yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Dr. Öğr. Üyesi Serkan Bürken kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte! Dr. Öğr. Üyesi Serkan Bürken'in biyografisi.