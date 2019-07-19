Dr. Öğretim Üyesi Derkuş’un projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Burak Derkuş'un TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında sunmuş olduğu "Mikro-Anatomik Beyin Organoid Modellerinin Biyoaktif 3D Hidrojel Ortamlarında Geliştirilmesi, Karakterizasyonu ve Moleküler Farklılıkların İncelenmesi" başlıklı projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Dr. Öğr. Üyesi Burak Derkuş, proje kapsamında 3 boyutlu hücre kültürünün gelmiş olduğu son nokta olan "organoid" teknolojisinden yararlanılarak gerçekçi ve fonskiyonel beyin "organcıkları" geliştirileceğini söyledi. Söz konusu beyin organcıklarının 4-5 milimetre çapında olduğunu, gelişmiş bir beynin histolojik ve fizyolojik yapısına benzer şekilde elde edilebildiğini sözlerine ekleyen Dr. Öğr. Üyesi Burak Derkuş, Subventriküler bölge (beyinde sinir kök hücrelerinin yoğun olarak bulunduğu ve nöronlar gibi diğer sinir hücrelerinin oluştuğu bölge), hipokampus (hafıza ve yön bulmada görevli bölge), koroid pleksus (beyin-omurilik sıvısının salgılandığı bölge) gibi beynin farklı bölge ya da dokuları, laboratuvar ortamında kök hücrelerin kullanılmasıyla üretilen minyatür beyin "organcıkları" bünyesinde bulunabildiğini belirtti. Henüz çok yeni bir teknoloji olan organoid teknolojisinin, Matrigel adı verilen ve fare sarkoma (kanser) hücrelerinden elde edilen bir jelin kullanımına bağımlı olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Burak Derkuş, bu zorunluluğun, söz konusu jelin tümörijenik potansiyelinden dolayı organoid teknolojisinin insan kliniğine aktarılmasının önünde bir engel oluşturduğunu ve kabul edilen projede beyin organoidlerinin geliştirilebilmesi için Matrigel'e alternatif mikro-çevrelerin (biyomalzemelerin) geliştirilmesi üzerine çalışılacağını ve organoidlerin insan kliniğine geçiş sürecine katkıda bulunulmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA