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Dr. Ramazan Kurtoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Dr. Ramazan Kurtoğlu'nun biyografisi
Akademisyen ve ekonomist Dr. Ramazan Kurtoğlu'nun yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Dr. Ramazan Kurtoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Dr. Ramazan Kurtoğlu'nun biyografisi.
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