Dr. Sağra: "Verem hastalığı ölümle sonuçlanabilir"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Sağra, verem hastalığının tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabileceğini söyledi.

Medical Park Ordu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Sağra her yol ocak ayının ilk haftası olarak belirlenen "Veremle Savaş Eğitimi Haftası" dolayısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamasında, toplumda ince hastalık olarak bilinen veremin çoğunlukla akciğerleri tutan bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı olduğuna dikkat çeken Sağra, hastaların öksürmesi ve aksırması ile yeni hastaların otaya çıkabileceğine dikkat çekti. Dr. Sağra, "Verem, tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen ciddi bir hastalıktır. Bu bakteri vücuda girdikten sonra hemen hastalık oluşturmayabilir. Vücut direncinin düşmesi gibi çeşitli sebeplerden dolayı bu bakteri daha sonra vereme neden olabilir" dedi.

Verem mikrobunun bulunmasından sonra geliştirilen verem aşısının uygulanması sonucu hastalıktan meydana gelen ölümlerin azaldığına da dikkat çeken Sağra, bu hastalığın en çok tanı konulmamış ve ilaç kullanmayan kişilerin yakın çevrelerine bulaştığını hatırlattı. Uzm. Dr. Mehmet Sağra, verem hastalığının solunum ve benzeri yollarla bulaşabileceğine dikkat çekerek, "Verem hastalığının tedavisinde kullanılan yöntem ilaç tedavisidir. Fakat hastanın da dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Hasta beslenmesine dikkat etmeli, bağışıklık sistemini güçlü tutmalı (C vitamini bunun için çok önemlidir), kendini yormamalı, dinlenmeye özen göstermelidir. Verem tedavisi uzun sürelidir ve doktor gözetiminde olması gerekir. Hastalığın tedavi süresi ise en az 6-9 aydır. Doktor tarafından verilen tedaviye uyulmadığı takdirde hastalık ölüm ile sonuçlanabilir" ifadelerine yer verdi.

Veremden korunmak için günümüzdeki en yaygın tedavinin aşı olduğuna da dikkat çeken Uzm. Dr. Sağra, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"2 aylıkken ve 7 yaşında verem aşısı uygulanır. Çevresinde veya ailesinde verem hastası olanlar kontrol altında olmalı, gerekli tetkikler yapılmalıdır. Düzenli yaşam, sigara, alkol, madde bağımlılığının bırakılması, temizliğe önem vermek, yeterli beslenme hastalığın kontrol altına alınması ya da yakalanılmaması için önemlidir. Verem hastalığı geçirmiş birinin tekrar olmaması diye bir durum söz konusu değildir. Uzun süredir nedensiz beliren ateş, kilo kaybı, iştah kesilmesi, yorgunluk hissi, gece terlemeleri ve bitmek bilmeyen öksürük varsa hiç vakit kaybetmeden mutlaka göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalıdır."

Kaynak: İHA